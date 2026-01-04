SIERRA SEA 2A期收逾1.6萬票超額71倍 最快周末開賣｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期，截至今日(4日)市場消息指，已錄得逾16,000個購樓意向登記，以首兩張價單221伙計算，超額71倍。項目考慮於日內再進行加推及上傳銷售安排，預計最快周末開賣。 項目截至昨日(3日)錄超過16,000人次參觀示範單位。客源分佈方面，新地代理總經理胡致遠表示，目前新界佔約六成半為最多，當中約四成半來自新界東，另外兩成半為九龍，其餘則為港島。今次客戶類型平均，涵蓋不同組別人士，包括年輕家庭及跨世代家庭，一房、兩房半及三房單位收到不少查詢，會積極考慮加推以上間隔的單位。

新地會董事總經理謝文娟表示，今年適逢新地會成立 30 週年特別推出「新地會 30 週年會員置業有禮」當中最新推出的是向首10 名合資格買家送出價值10,000元的 GO PARK Sports 電子禮券，總額達10 萬元。新地會會員購買指定物業，即可享此物業1%售價折扣優惠；同時合資格新地會會員買方可獲10,000 元折扣或家具優惠；此外，凡於指定銷售日成功購買指明住宅物業的新地會會員，可於當日即場或經由新地會發出之「新地會會員買家 Point Dollar及Go Royal 獎賞」邀請電郵登記，經新地會確認後，可獲得100 元Point Dollarb、 Go Royal 100元餐飲禮券及Go Royal Gold Premium會籍一年。

會員專屬置業講座及示範單位導賞活動 吸引逾 200 人參與 謝文娟表示，為協助有意購買「SIERRA SEA」第2A期的會員掌握項目特色與市場資訊，新地會昨天率先舉辦今年第一場的會員專屬「置業專題講座暨示範單位導賞」活動，吸引逾 200名會員及親友積極參與交流。 「SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue第1座、Coral Avenue第2座、Coral Avenue第3座及Coral Avenue第5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。