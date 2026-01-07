熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2026-01-07 22:10:00

SIERRA SEA 2A期收逾3.2萬票 超額逾149倍｜西沙新盤

分享：
SIERRA SEA 2A期收逾3.2萬票 超額逾149倍｜西沙新盤

新地代理總經理胡致遠（左）及 滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉（右）公布SIERRA SEA第 2A 期之最新消息。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期截至今日(7日)，市場消息指已錄得逾32,000個購樓意向登記，周六(10)首輪價單的213伙計算，超額逾149倍。項目將於明日(8)下午4時截票，周五(9)進行抽籤。

以價單形式發售的213伙中，涵蓋27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積介乎297700方呎，市值逾14億元。另有49伙以招標形式推售，主要為特色單位，實用面積介乎275835方呎。

項目首輪銷售將於周六上午9時開始，分為A組及B組發售，當中A組最大手買家須購買最少5個指定單位但不多於8個指定單位。

adblk5

新地代理總經理胡致遠表示發布銷售安排後，收到不少大家庭查詢有意購入34伙，方便居於同一個屋苑亦有第1期的業主收樓後對項目十分滿意，加上租金回報不俗，有意再入市作長線投資參觀示範單位亦不乏內地客或操普通話人士現時收票情況理想，對首輪銷售有信心

推定息按揭計劃 定息按揭利率鎖定為2.73

香港上海滙豐銀行有限公司現時推出定息按揭計劃，3年同5年既定息按揭利率鎖定為2.73滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示SIERRA SEA」的凖買家於2026831日或之前提取貸款，即可享定息利率。為答謝「SIERRA SEA」第2A期的買家使用滙豐的樓宇按揭服務，買家於 2026930日或之前提取按揭貸款更可尊享額外1,888按揭提取獎賞。另外，適逢今年為第四代滙豐總行屹立香港40週年，銀行推出滙豐限定版紀念麻雀套裝，以麻雀花牌融入歷代滙豐總行設計，象徵滙豐百年守護與傳承。特別為「SIERRA SEA」第2A期的首10位成功獲得樓宇按揭貸款批核的客戶準備滙豐限定版紀念麻雀套裝一份，作為新居禮物。

SIERRA SEA」第2A期由4座大樓組成，提供727伙住宅單位。分別為Coral Avenue1座、Coral Avenue2座、Coral Avenue3座及Coral Avenue5座。標準分層單位共設有5種戶型，涵蓋一房至三房，當中一房及兩房單位佔整體逾7成，更備有連花園或天台的特色單位。

即睇西沙SIERRA SEA最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad