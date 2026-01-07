SIERRA SEA 2A期明日截票 大手家庭客有意購入最多4伙｜西沙新盤

新地代理總經理胡致遠（左）及 滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉（右）公布SIERRA SEA第 2A 期之最新消息。

當中的213伙將以價單形式發售，涵蓋27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積介乎297至700方呎，市值逾14億元。另有49伙以招標形式推售，主要為特色單位，實用面積介乎275至835方呎。

新地代理總經理胡致遠表示，發布銷售安排後，收到不少大家庭查詢有意購入3至4伙，方便居於同一個屋苑，亦有第1期的業主收樓後對項目十分滿意，加上租金回報不俗，有意再入市作長線投資。參觀示範單位亦不乏內地客或操普通話人士。現時收票情況理想，對首輪銷售有信心。

推定息按揭計劃 定息按揭利率鎖定為 2.73 厘

香港上海滙豐銀行有限公司現時推出定息按揭計劃，3年同5年既定息按揭利率鎖定為2.73厘。滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，「SIERRA SEA」的凖買家於2026年8月31日或之前提取貸款，即可享定息利率。為答謝「SIERRA SEA」第2A期的買家使用滙豐的樓宇按揭服務，買家於 2026年9月30日或之前提取按揭貸款更可尊享額外1,888元按揭提取獎賞。另外，適逢今年為第四代滙豐總行屹立香港40週年，銀行推出滙豐限定版紀念麻雀套裝，以麻雀花牌融入歷代滙豐總行設計，象徵滙豐百年守護與傳承。特別為「SIERRA SEA」第2A期的首10位成功獲得樓宇按揭貸款批核的客戶準備滙豐限定版紀念麻雀套裝一份，作為新居禮物。