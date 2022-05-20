Silicon Hill擬下周開價 本月三新盤加入混戰

馬│不│停│蹄

自第五波新冠肺炎疫情緩和後，發展商把握時間積極推貨應市，上月中起新盤銷售馬不停蹄。再有三個全新盤加入本月混戰，合共涉及939伙，其中新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期，以及由香港小輪(050)與市區重建局合作發展、恒基地產(012)負責銷售的深水埗映岸均已獲批預售，爭取月底前推售。與此同時，今明兩日(20及21日)就最少有四個新盤展開銷售，共涉628伙，挑戰市場購買力。

Silicon Hill為新地今年首個公開發售新盤，第一期提供576伙，獲批預售後本周初已上載樓書，並於昨日(19日)首度公開兩個交樓標準示範單位。新地代理總經理胡致遠指，示範單位分別為兩房及三房套戶型，仍有其他示範單位正籌備中，會於短期內對外開放。新地副董事總經理雷霆表示，項目最快下周初開價，目標本月底發售。他透露，同系何文田單幢盤Prince Central料短期內可獲滿意紙，全盤提供101伙，屆時會盡快公布全新價單及收票，最快於下周以現樓形式發售。

恒基物業營業(一)部總經理林達民稱，映岸示範單位已準備就緒，最快下周初上載樓書，目標月內開價及推售，定價會參考恒地同區映築及近期九龍區的新盤定價。

映岸提供262伙，涉開放式至三房，涵蓋6種戶型，主打一房單位，樓花期長約21個月。

此外，恒地紅磡黃埔街大型重建項目早前正式命名為必嘉坊(BAKER CIRCLE)，將分三期發展，涉及9座住宅大樓，共涉約2,800伙，商業樓面面積約16.8萬方呎，另設有總長度接近1公里的商業步行街。林達民說，必嘉坊第一期提供約1,000伙，主打一房及兩房戶型，最快6月底推出，項目預計關鍵日期為2024年3月31日。