Silicon Hill首輪超購18倍 MONACO MARINE首推低座應市

6月新盤市場再爆新一輪搶客戰，樓花期約10個月的會德豐啟德MONACO MARINE，部署今日(2日)加推新價單，將首度推出低座單位。

涉106伙 當中22伙特色戶

會德豐總經理(業務拓展)楊偉銘表示，MONACO MARINE提供106伙低座住宅單位，實用面積由324至768方呎，涵蓋一房至三房。其中22伙屬連花園或連天台特色戶。

總經理(市務)陳惠慈稱，低座住宅處於內園位置，享有雙池景觀。面積最大為的單位為低座A座3樓C室，實用面積768方呎，屬三房套連工作間及洗手間間隔，此間隔全盤僅涉3伙。

至於明日(3日)端午節長假期，發展商把握機會推售樓盤，當中新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期將首輪銷售188伙，當中170伙採價單開賣，另18伙以招標發售。項目昨日(1日)截票，初步收逾3,200票，以公開發售的170伙計，超額認購近18倍，今日進行抽籤。

瓏碧次輪賣58伙 548萬入場

此外，碧桂園(2007)九龍城單幢盤瓏碧同日展開次輪銷售，涉58伙，當中53伙採價單推售，另5伙以招標發售，扣除最高13%折扣及2萬元傢具現金津貼，折實價由548.3萬元起。

星星地產元朗盤料命名「雨後」

另外，星星地產(1560)擬下半年推出元朗住宅項目，涉335伙。主席陳文輝透露，標準戶涵蓋開放式至三房，主打一房，佔全盤逾40%。據悉，項目地盤外牆已掛上「雨後」(After The Rain)，市場預料為相關項目的名稱。