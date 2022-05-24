Silicon Hill 低二手8%開價

一手推盤潮持續，新鴻基地產(016)今年首個公開發售大型新盤、大埔白石角Silicon Hill第一期昨日(23日)公布首張價單，共116伙，即供最高17.5%折扣計，折實入場價約549.3萬元起，折實平均呎價17,498元，與區內新晉二手屋苑現時呎價低最多約8%；若與同系雲滙2期2018年7月首批折實平均呎價17,380元，高近1%。

285方呎一房 549萬入場

新地副董事總經理雷霆形容Silicon Hill第一期今批單位開價是「東鐵無敵價」，認為項目受惠未來科學園/白石角港鐵站，可「贏盡鐵路優勢」，加上東鐵綫過海段開通，往返港島更便利。他指出，白石角區供應不多，競爭亦不大，故對將來銷情非常有信心。

Silicon Hill第一期首批116伙涵蓋一房至三房戶，實用面積由285至770方呎，即供最高17.5%折扣計，折實售價由549.28萬至1,291.51萬元，折實呎價介乎16,461元至19,929元。入場單位為第1座1樓B2室，一房開放式廚房，實用面積285方呎，折實售價549.28萬元，折實呎價19,273元。

新地代理總經理胡致遠稱，將於今日(24日)起對外開放3個交樓標準示範單位，周三(25日)起接受認購登記，預計最快月內開售。Silicon Hill第一期提供576伙，樓花期約21個月。

較同區2019年開盤價高32%

資料顯示，同區新晉二手屋苑如雲滙及海日灣II，目前呎價分別為19,023元及18,617元，Silicon Hill第一期首批折實平均呎價17,498元則低約8%。不過對比附近新盤近年開價，如2019年推出的逸瓏灣8首批108伙、折實均價13,228元相比，則大幅高出32%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，Silicon Hill第一期首張價單提供兩房折實價低於700萬元選擇，現時於同區二手供應絕無僅有。項目鄰近擬建的白石角鐵路站，位置更為吸引，料首批單位可獲熱烈反應，於開售當日「一Q清枱」。