SmarTone夥The Point推積分計劃 於新地商場可作現金消費及免費泊車

數碼通(315，SmarTone)宣布，與同系新鴻基地產(016)旗下會員獎賞計劃The Point合作，即日起SmarTone客戶每消費2元可賺取1 The Point積分，積分可於新地旗下25個商場逾2,000個參與商戶轉換為Point Dollar作現金消費，亦可兌換免費泊車及餐飲等禮遇，及於The Point手機應用程式增設的SmarTone獎賞專區揀選禮品。

SmarTone副行政總裁譚樂文表示，是次合作是一個重大里程碑，突顯在新消費模式之下，為客戶帶來更佳的體驗。為推廣今次合作，特別推出「額外3億分獎賞等你賺」優惠，所有客戶年底前於SmarTone的指定消費，可獲額外The Point積分，例如客戶登記2個月費148元的Home 5G寬頻服務計劃(30個月合約期)，即可獲贈額外30萬The Point積分；新客上台選用月費298元、110GB以上流動數據計劃，可獲贈額外10萬The Point積分。

The Point行政總裁吳秀美稱，是次合作顯示The Point作為新地集團核心會員計劃的重要性，亦可增強協同效益。