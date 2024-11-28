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地產
2024-11-28 16:44:27

SOLACE最快下月招標發售 明年豪宅料價量齊升｜赤柱豪宅

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SOLACE最快下月招標發售 明年豪宅價量齊升｜赤柱豪宅

陳玉成表示，SOLACE最快下月推出招標發售，售價不會太進取。(鍾式明攝)

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豪宅表現不俗，新盤加快推售。東立地產旗下赤柱洋房項目「SOLACE」公布最新部署，東立地產地產部總監陳玉成表示，項目最快下月推出招標發售，售價不會太進取，相信明年樓市市況向好，升幅集中豪宅及超級豪宅。

陳玉成指，項目今日(28)開放一個示範單位洋房予傳媒參觀，為赤柱村道52號「The Manor」，四房四套間隔，實用面積2,784方呎，連1,593方呎花園及808方呎天台。

「SOLACE」位處赤柱村道52及54號，提供6幢洋房，實用面積由約2,496至2,787方呎，全屬四房間隔，所有洋房附設裝修，當中3幢伙連家具出售，已屆現樓。項目早前售出54A號洋房，實用面積2,787方呎，成交價1.75億元，呎價約62,792元，買家為百老匯電器家族，以公司股權轉讓形式購入。

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全年逾億元豪宅成交料錄280億

陳玉成指，今年超級豪宅表現超預期，1億元以上超級豪宅市場截至昨日(27)成交金額錄約245億元。今年豪宅表現自3月撤辣後「一個月好過一個月」，料12月能再有突破性表現，預計全年逾億元成交金額可達280億元，按年增長近3倍。

他補充，今年豪宅以成交量為主，部分成交造價並不理想，是由於其業主受寫字樓及舖市市況所牽連，急於沽貨套現，相信明年該情形會改善，豪宅供應始終偏少，將實現價量齊升中小型住宅方面，他認為，樓價一個半月前已見底，受惠中國經濟向好，香港跟隨美國減息等利好因素，今年全年樓價跌幅料收窄至4%5%

至於集團項目部署，他指，壽臣山豪宅「南天第」繼續擬全項目3幢洋房出售，目前意向買家需要更多時間考慮；另油麻地德昌里項目預計提供約80伙至100伙，實用面積約300方呎，戶型以一房為主，預計2026年第二季至第三季推售。

即睇赤柱洋房SOLACE最新資訊 (House730)

 

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