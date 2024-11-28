SOLACE最快下月招標發售 明年豪宅料價量齊升｜赤柱豪宅

豪宅表現不俗，新盤加快推售。東立地產旗下赤柱洋房項目「SOLACE」公布最新部署，東立地產地產部總監陳玉成表示，項目最快下月推出招標發售，售價不會太進取，相信明年樓市市況向好，升幅集中豪宅及超級豪宅。

陳玉成指，項目今日(28日)開放一個示範單位洋房予傳媒參觀，為赤柱村道52號「The Manor」，四房四套間隔，實用面積2,784方呎，連1,593方呎花園及808方呎天台。

「SOLACE」位處赤柱村道52及54號，提供6幢洋房，實用面積由約2,496至2,787方呎，全屬四房間隔，所有洋房附設裝修，當中3幢伙連家具出售，已屆現樓。項目早前售出54A號洋房，實用面積2,787方呎，成交價1.75億元，呎價約62,792元，買家為百老匯電器家族，以公司股權轉讓形式購入。