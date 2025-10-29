熱門搜尋:
2025-10-29

SPRING GARDEN加推30伙 周日推售60伙入場價798萬｜灣仔新盤

SPRING GARDEN加推30伙 周日推售60伙入場價798萬｜灣仔新盤

SPRING GARDEN加推30伙，周日推售60伙入場價798萬。

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，項目自公布首張價單後參觀人潮不絕，至今錄1500認購登記，超額24倍。因此今日(29)宣佈加推價單230伙單位，並於(2)推售60招標發售8伙特色戶

價單2號包括221房（開放式廚房）單位、8伙兩房（開放式廚房）單位。是次推出之單位實用面積278398方呎，單位折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目亦公布銷售安排1日，以價單形式推售60伙標準戶，包括45伙一房（開放式廚房）單位、15伙兩房（開放式廚房）單位，實用面積278398方呎，折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346起。

黃光耀續指，招標形式發售8伙特色戶，包括4伙平台特色戶4伙天台特色戶，實用面積242398方呎

 

「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙。標準單位均為開放式廚房，標準一房戶實用面積278至292方呎，共60伙，佔全盤68.2%。標準兩房戶實用面積398方呎，共20伙，佔全盤22.7%。平台特色戶設4伙，實用面積242至360方呎；天台特色戶設4伙，實用面積278至398方呎，各佔全盤4.5%。項目基座自設商鋪，照顧生活所需。

