SPRING GARDEN加推30伙 周日推售60伙入場價798萬｜灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，項目自公布首張價單後參觀人潮不絕，至今錄1500認購登記，超額24倍。因此，今日(29日)宣佈加推價單2號30伙單位，並於本周日(2日)推售60伙及招標發售8伙特色戶。

價單2號包括22伙1房（開放式廚房）單位、8伙兩房（開放式廚房）單位。是次推出之單位實用面積278至398方呎，單位折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目亦公布銷售安排1號，於本周日，以價單形式推售60伙標準戶，包括45伙一房（開放式廚房）單位、15伙兩房（開放式廚房）單位，實用面積278至398方呎，折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346元起。