SPRING GARDEN大手客撻訂 全層4伙料失「2球」｜灣仔新盤

據成交紀錄冊顯示，單位為18樓A室至D室，實用面積243至398方呎，屬一至兩房間隔，當中B室及C室屬連附傢俬現樓示範單位。買家採用180日現金付款計劃，於2025年11月8日次輪銷售時簽訂臨時買賣合約，合共涉資約3,985.3萬元，成交價分別由887.6萬元至1,294萬元，成交呎價介乎29,897至32,101元。

翻查資料指，次輪銷售有4組大手客購入全層4伙單位，因此相信今次訂撻個案為其中1組大手客。

單位已重新沽出 成交價合共 3919 萬

據成交紀錄冊顯示，上述4伙撻訂單位已於11月15日重新沽出，成交價由873萬元至1,272.8萬元，呎價29,897元至32,010元，涉資3,919.9萬元，新買家採用90天現金優惠付款計劃。

「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙。標準單位均為開放式廚房，標準一房戶實用面積278至292方呎，共60伙，佔全盤68.2%。標準兩房戶實用面積398方呎，共20伙，佔全盤22.7%。平台特色戶設4伙，實用面積242至360方呎；天台特色戶設4伙，實用面積278至398方呎，各佔全盤4.5%。項目基座自設商鋪。