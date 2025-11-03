SPRING GARDEN標售3伙特色戶 最高成交呎價3.8萬創新高丨灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」昨日(2日)首輪價單發售60伙，於A組大手客時段不足兩小時即全數沽清。今日(3日)延續強勢招標售出3伙特色戶，包括1伙天台特色戶及2伙平台特色戶，當中成交呎價最高達3.8萬元，創項目呎價新高。

今日售出的3伙包括28樓B室天台特色戶，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積398方呎，連247方呎天台，以1,512.4萬元售出，呎價38,000元，創項目呎價新高。

另外2伙分別為3樓B室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積360方呎，連125方呎平台，以1,225萬元成交，呎價34,028元；以及3樓A室，一房(開放式廚房)間隔，實用面積254方呎，連67方呎平台，售價868.6萬元，呎價34,197元。