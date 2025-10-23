SPRING GARDEN短期內開價 料涉最少30伙｜灣仔新盤

一手市場氣氛熱鬧，發展商積極推盤應市。會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」早前已公布售樓說明書，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，項目暫錄超過500個查詢，當中不乏大手客，更有意認購全層4伙。他稱，今日(23日)率先開放一房及兩房連裝修現樓示範單位予傳媒參觀，短期內公布首張價單，料不少於30伙，隨後對外開放示範單位。

會德豐旗下樓盤年內吸金175億

黃光耀指，今年新盤市場交投暢旺，已錄得近1.65萬宗成交，預期本月底美國再度減息，繼續利好樓市，估計全年一手成交可突破2萬宗創近年新高。他續指，集團今年迄今已售出近1,375伙，套現約175億元，全年有望超越去年約220億元成績，而在未來6個月部署推售2至3個全新盤。