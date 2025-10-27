SPRING GARDEN示範單位｜278呎現樓連傢俬一房 間隔方正即買即住(多圖有片)｜灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」主打一房戶型，佔全盤約75%，專為專業人士、單身貴族而設。項目設有2個附傢俬現樓示範單位，其中18樓C室，實用面積278方呎，一房(開放式廚房)間隔。單位設計貫徹項目「英倫現代時尚簡約」風格，家具採用簡潔俐落的線條與柔和色調，營造寧靜中帶活力的氛圍。三合一露台，擺放高身吧桌、木凳，營造小酌時光的悠閒角落。
內櫳不設玄關，間隔方正實用，且以開放式廚房設計，提升空間感。飯廳設小餐桌，方便二人晚餐，整體氛圍溫馨而富現代感。至於開放式廚房工作枱面充裕，配備德國名牌SIEMENS微波燒烤爐、抽油煙機、電磁爐、雪櫃、洗衣乾衣機。
睡房方面，空間感十足，放置雙人床及衣櫃後，仍有充足活動空間。睡房更採用廣闊觀景玻璃幕牆，盡享開揚景色，提升採光度。房間特設高空插座，即使打造雙層傢俬，使用起來仍得心應手。浴室屬套廁設計，即位於睡房內，設有窗戶，引入自然光線、通風效果更佳。
值得一提，所有單位預先安裝窗簾及路軌、全身鏡、大門側設嵌入式儲物櫃，方便買家「即買即住」、投資客「即買即放租」。
⇊「SPRING GARDEN」18樓C室一房⇊
住客會所、項目設計概念
「SPRING GARDEN」數分鐘步程內薈萃住宅、商廈、國際餐飲商店、歷史建築與文化地標，與倫敦高級住宅區NOTTING HILL一脈相承。項目設計靈感呼應NOTTING HILL，注入其英式時尚格調，包括採用不少花卉元素、Paul Smith、彩色條子設計。
住客會所設英式花園，戶外悠閒工作空間SPRING'S LOUNGE，特設英式火爐及鮮艷花卉牆，營造愜意工作氛圍。設有戶外宴會空間THE GRIILL，備有獨立燒烤區。另設有BODY N SOUL 24小時健身室，配備奧運級TECHNOGYM SKILL LINE設備；亦設戶外瑜伽空間。
「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙，戶型涵蓋一房及兩房，另有4伙平台特色戶及4伙天台特色戶；基座自設商舖。