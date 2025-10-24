熱門搜尋:
地產
2025-10-24 09:00:00

SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」設計融合NOTTING HILL優雅時尚格調，從外立面、單位設計，以至會所設施，均注入獨特英倫設計風格。

項目設有2個附傢俬現樓示範單位，其中18B室，兩房(開放式廚房)間隔，實用面積398方呎，每層只設1伙兩房單位，供應罕有。單位布局為年輕小家庭而設，注入「英倫現代時尚奢華」設計主題，空間及傢俬呼應倫敦豪宅社區 Notting Hill 的獨特色彩。

單位內櫳不設玄關，客飯廳長約5.5米，間隔方正實用；特別加入藝術品及綠植作點綴，呼應灣仔的多元文化藝術韻味。單位層與層之間高度達3.5米，空間廣闊，使用更靈活多變。三合一露台空間寬敞，設木色系小茶几與座椅，營造休閒戶外時光。

⇊「SPRING GARDEN」18B

SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤 SPRING GARDEN示範單位｜398呎現樓連傢俬兩房 不設玄關 樓高3.5米(多圖有片)｜灣仔新盤

主人房空間感十足，放置雙人床及衣櫃後，仍有充足活動空間。兩間睡房均採用廣闊L型觀景玻璃幕牆，盡享開揚景色。至於浴室設有窗戶，引入自然光線、通風效果更佳，更設千鳥格馬賽克瓷磚特色牆，突顯英倫風格。

SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙，戶型涵蓋一房及兩房，另有4伙平台特色戶及4伙天台特色戶；基座自設商舖。

即睇灣仔SPRING GARDEN最新資訊 (House730)

