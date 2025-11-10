SPRING GARDEN銷售報捷 舉辦會見生活圈「灣仔地標城市散步團」｜灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」上周六(8日)次輪銷售，盡推壓軸20伙標準戶，不足1小時全數沽清，當中有4組大手客購入全層4伙，以及2組客人買入2伙。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤承再度減息後首個推售新盤之勢，不足一星期所有標準戶火速售罄，全盤套現逾8億元。買家當中雲集實力投資客與專業人士，深受項目多元化交通及生活配套、豐富文化歷史底蘊吸引。 活動獲逾 200 名專才報名 為進一步促進與專才客之交流，集團專為專才設立的「會見生活圈」平台馬不停蹄，舉辦「灣仔地標城市驚喜散步團」，邀請《香港散步學》作者黃宇軒（Sampson Wong）帶隊，與逾30位金融、創科及建築界的專業人才，一同探索灣仔大街小巷，發掘驚喜地標與人情味，更到「SPRING GARDEN」現樓暢享歡樂時光，親身感受項目的英倫生活韻味。是次活動獲逾200名專才報名，名額供不應求，足見灣仔的獨特魅力。

活動之上，黃光耀更以「華人廟宇委員會財務及管理小組主席」身份，帶大家導賞灣仔玉虛宮，細訴箇中歷史與文化價值。春園街著名港式奶茶店「我杯茶」老闆亦親自蒞臨「SPRING GARDEN」參觀項目，並與黃光耀一起炮製奶茶予賓客品嚐。