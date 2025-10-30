SPRING GARDEN錄逾1500票超額24倍 推獨家置業禮遇丨灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，目前錄得逾1500個認購登記，以首輪推售60伙計算，超額24倍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，目前客源分佈本地及內地客各佔一半，其中大手客佔約25%，有逾10組準買家有意購入全層4伙，另10組客人有意願購入以招標形式的特色單位。

項目於本周日(2日)，將以價單形式推售60伙標準戶，包括45伙一房（開放式廚房）單位、15伙兩房（開放式廚房）單位，實用面積278至398方呎，折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346元起。當日將安排大手客優先，每組客人最多可購8伙單位。