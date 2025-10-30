SPRING GARDEN錄逾1500票超額24倍 推獨家置業禮遇丨灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，目前錄得逾1500個認購登記，以首輪推售60伙計算，超額24倍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，目前客源分佈本地及內地客各佔一半，其中大手客佔約25%，有逾10組準買家有意購入全層4伙，另10組客人有意願購入以招標形式的特色單位。
項目於本周日(2日)，將以價單形式推售60伙標準戶，包括45伙一房（開放式廚房）單位、15伙兩房（開放式廚房）單位，實用面積278至398方呎，折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346元起。當日將安排大手客優先，每組客人最多可購8伙單位。
項目同時公佈將提供多款獨家禮遇及星級服務，每伙單位可享總值22萬元，包括獨家消閒購物及酒店餐飲禮遇、酒店式體驗及服務，當中包括夥拍匹克球機構BAY PICKLE，買家可享1.8萬元優惠價購入頂級會籍，價值2.5萬元。
會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠補充，集團10月份售出逾260伙，套現逾30億元，目前樓價見穩，加上減息等利好消息，對本次銷情有售心。她透露，將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列將以現樓形式推售餘下的400餘伙單位。
「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙。標準單位均為開放式廚房，標準一房戶實用面積278至292方呎，共60伙，佔全盤68.2%。標準兩房戶實用面積398方呎，共20伙，佔全盤22.7%。平台特色戶設4伙，實用面積242至360方呎；天台特色戶設4伙，實用面積278至398方呎，各佔全盤4.5%。項目基座自設商鋪，照顧生活所需。