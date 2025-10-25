SPRING GARDEN開價｜中原陳永傑：租賃回報料有逾4.5厘 吸引投資者垂青｜灣仔新盤

陳永傑表示，灣仔區內半新樓租盤供應不多，相信「SPRING GARDEN」租賃有保證，可吸引投資者垂青。

陳永傑指，10月份截至昨天，一手市場暫錄逾1,200宗成交，新盤積極登場，開價亦保持克制，樓市氣氛暢旺。接下來數天仍有數個一手新盤銷售，料銷情同樣熾熱，預計10月全月一手成交可達2,000宗水平。今年來一手成交量累積錄約16,000宗，已超越去年全年成交量，預料今年全年一手有機會達20,000宗，創6年新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「SPRING GARDEN」位處灣仔核心地段，鄰近灣仔站、合和中心及太古廣場等，擁位置優勢。區內半新樓租盤供應不多，相信項目租賃有保證，可吸引投資者垂青，料呎租可高達100元，回報逾4.5厘。

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」今日(25日)公布首張價單，涉及30伙，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由800.9萬元起，折實呎價由27,428元起。項目即日開放現樓參觀，有望短期公布部署。

「SPRING GARDEN」首張價單包括23伙一房(開放式廚房)及7伙兩房(開放式廚房)單位，實用面積介乎278至398方呎，折實售價由800.9萬至1,253.9萬元，折實呎價介乎27,428元至31,503元。

最低售價為7樓A室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積292方呎，折實售價800.9萬元，折實呎價27,428元。兩房最低售價單位為7樓B室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積398方呎，折實售價1,124萬元，折實呎價28,241元。

「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙，戶型涵蓋一房及兩房，另有4伙平台特色戶及4伙天台特色戶；基座自設商舖。