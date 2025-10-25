SPRING GARDEN開價｜首推30伙 折實最平800萬 即日開放現樓單位參觀｜灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」今日(25日)公布首張價單，涉及30伙，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由800.9萬元起，折實呎價由27,428元起。項目即日開放現樓參觀，有望短期公布部署。

首張價單包括23伙一房(開放式廚房)及7伙兩房(開放式廚房)單位，實用面積介乎278至398方呎，折實售價由800.9萬至1,253.9萬元，折實呎價介乎27,428元至31,503元。

最低售價為7樓A室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積292方呎，折實售價800.9萬元，折實呎價27,428元。兩房最低售價單位為7樓B室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積398方呎，折實售價1,124萬元，折實呎價28,241元。