SPRING GARDEN開價｜首推30伙 折實最平800萬 即日開放現樓單位參觀｜灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」今日(25日)公布首張價單，涉及30伙，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由800.9萬元起，折實呎價由27,428元起。項目即日開放現樓參觀，有望短期公布部署。
首張價單包括23伙一房(開放式廚房)及7伙兩房(開放式廚房)單位，實用面積介乎278至398方呎，折實售價由800.9萬至1,253.9萬元，折實呎價介乎27,428元至31,503元。
最低售價為7樓A室，一房(開放式廚房)戶型，實用面積292方呎，折實售價800.9萬元，折實呎價27,428元。兩房最低售價單位為7樓B室，兩房(開放式廚房)戶型，實用面積398方呎，折實售價1,124萬元，折實呎價28,241元。
23伙折實價「9球」以下
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「SPRING GARDEN」自向傳媒、代理開放現樓示範單位後查詢踴躍，部分更屬大手客，有意購入多個單位。至於首張價單定價參考灣仔核心區近期開售的現樓新盤，相信將受專業人士、投資收租客青睞。以折實價計算，有23伙低於900萬元，有26伙低於1,200萬元。此批單位按售價計，預計可套現約3.15億元；以折實價計則約2.77億元。
與3個月前同區現樓新盤首批入場價相若
「SPRING GARDEN 」以現樓出擊，同區上一個應市現樓新盤為由The Development Studio(TDS)夥富合置業合作發展的「堅尼地道33號」，今年7月底首推30伙售價，平均呎價2.92萬元，一房入場價828萬元；與「SPRING GARDEN 」首批入場價相若。
另外，近期區內亦有全新盤發售中，樓花期長約16個月的恒基地產(012)旗下「woodis」，本月8日首推50伙，折實平均呎價22,888元，兩房折實入場價705.45萬元。
「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙，戶型涵蓋一房及兩房，另有4伙平台特色戶及4伙天台特色戶；基座自設商舖。