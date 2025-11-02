SPRING GARDEN首輪全數沽清 錄10組大手客買入全層4伙丨灣仔新盤

會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，今日(2日)首輪發售，於大手客時段，不足兩小時即全數沽清，套現逾5.6億元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，A1組不足半小時速沽32伙，佔價單發售單位逾53%，套現近3.04億元。當中，更有10組客人搶購全層4伙單位，鍾情項目位處港島核心，租務回報優厚。客人中更不少屬專業人士，包括銀行家、工程師及建築師，受項目英倫設計、區內特色商店餐廳與都會氣息吸引。項目有望短期內加推，回應熾熱需求。
中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，該行錄得5組客戶購入全層4伙單位，包括1伙兩房及3伙一房。其中，最大手客斥資近3,900萬元，買家打算作長線收租之用，料回報達4厘。
「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙。標準單位均為開放式廚房，標準一房戶實用面積278至292方呎，共60伙，佔全盤68.2%。標準兩房戶實用面積398方呎，共20伙，佔全盤22.7%。平台特色戶設4伙，實用面積242至360方呎；天台特色戶設4伙，實用面積278至398方呎，各佔全盤4.5%。項目基座自設商鋪，照顧生活所需。