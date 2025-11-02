SPRING GARDEN首輪全數沽清 錄10組大手客買入全層4伙丨灣仔新盤

中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，該行錄得5組客戶購入全層4伙單位，包括1伙兩房及3伙一房。其中，最大手客斥資近3,900萬元，買家打算作長線收租之用，料回報達4厘。

「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，共提供88伙。標準單位均為開放式廚房，標準一房戶實用面積278至292方呎，共60伙，佔全盤68.2%。標準兩房戶實用面積398方呎，共20伙，佔全盤22.7%。平台特色戶設4伙，實用面積242至360方呎；天台特色戶設4伙，實用面積278至398方呎，各佔全盤4.5%。項目基座自設商鋪，照顧生活所需。