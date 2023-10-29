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地產
2023-10-29 21:02:30

SSD三年變兩年業主即拋貨！日出康城SEA TO SKY四房勁蝕近380萬｜二手蝕讓

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SSD三年變兩年業主即拋貨！日出康城SEA TO SKY四房勁蝕近380萬｜二手蝕讓

SSD三年變兩年業主即拋貨！日出康城SEA TO SKY四房勁蝕近380萬｜二手蝕讓

2023年《施政報告》公布，將額外印花稅(SSD)禁售期由三年縮短至兩年，令2021年成交單位即時解禁，部分業主決定蝕讓賣樓離場。將軍澳日出康城半新盤SEA TO SKY錄得本月首宗二手成交，原業主於20214月入市，持貨約2年半，即剛過新SSD鬆綁期沽貨，帳面勁蝕近380萬元離場。

市場消息指，屋苑第3座高層A室，實用面積1,054方呎，屬四房雙套間隔。據區內代理表示，上述單位坐海景。原業主開價1,750萬元放售單位，減價24小時後，成功以1,600萬元沽出，累減150萬元或約8.6%，呎價約15,180元。

據悉，原業主於20214月以近1,980萬元一手購入單位，持貨約兩年半，現轉手帳面虧損近380萬元或約19%

即睇日出康城SEA TO SKY放盤 (House730)

SSD三年變兩年業主即拋貨！日出康城SEA TO SKY四房勁蝕近380萬｜二手蝕讓

將軍澳日出康城半新盤SEA TO SKY錄得本月首宗二手成交。(資料圖片)

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新屯門中心三房叫價蝕「1球」

另外，市場消息透露，新屯門中心4座低層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，目前叫價598萬元，每方呎約10,016元。據悉，業主於2021年中以698萬元購入單位，持貨超過兩年，現叫價帳面貶值100萬元或約14.3%。據悉，業主看淡後市，得悉《施政報告》將SSD期限由三年降至兩年後，翌日已聯絡代理放售單位。

資料顯示，新屯門中心6座中層D室，實用面積約603方呎，三房間隔，於今年9月以523萬元成交，呎價約8,673元。

即睇屯門新屯門中心放盤 (House730)

SSD三年變兩年業主即拋貨！日出康城SEA TO SKY四房勁蝕近380萬｜二手蝕讓

新屯門中心目前有三房叫價帳面虧損達「1球」。(資料圖片)

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