SSD三年變兩年業主即拋貨！日出康城SEA TO SKY四房勁蝕近380萬｜二手蝕讓

2023年《施政報告》公布，將額外印花稅(SSD)禁售期由三年縮短至兩年，令2021年成交單位即時解禁，部分業主決定蝕讓賣樓離場。將軍澳日出康城半新盤SEA TO SKY錄得本月首宗二手成交，原業主於2021年4月入市，持貨約2年半，即剛過新SSD鬆綁期沽貨，帳面勁蝕近380萬元離場。

市場消息指，屋苑第3座高層A室，實用面積1,054方呎，屬四房雙套間隔。據區內代理表示，上述單位坐海景。原業主開價1,750萬元放售單位，減價24小時後，成功以1,600萬元沽出，累減150萬元或約8.6%，呎價約15,180元。

據悉，原業主於2021年4月以近1,980萬元一手購入單位，持貨約兩年半，現轉手帳面虧損近380萬元或約19%。

即睇日出康城SEA TO SKY放盤 (House730)