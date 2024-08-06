ST. GEORGE'S MANSIONS單日沽3伙 大手客擲逾1.6億入市｜豪宅成交

豪宅交投活躍，由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」今日(6日)單日連沽3伙，合共涉資逾2.5億元，當中有大手客人斥逾1.6億元購入2伙。
上述大手客購入單位包括第3座15樓A室，實用面積2,087方呎，四房連雙套房間隔，以9,100萬元沽出，呎價約43,603元；以及第3座15樓B室，實用面積1,839方呎，三房連雙套房間隔，成交價7,580萬元，呎價約41,218元。
另外，同日售出單位有第3座6樓A室，實用面積2,087方呎，四房連雙套房開則，成交價8,350萬元，呎價約40,010元。
一個月內速沽6伙
信置執行董事田兆源表示，美國聯儲局減息訊號清晰，預期市場即將踏入減息周期，將帶動樓市氣氛，刺激成交量向上，當中豪宅市場被睇高一線，最受追捧。以「ST. GEORGE'S MANSIONS」為例，一個月內速沽6伙，合共吸金逾5億元。至於全盤迄今累沽58伙，總套現逾59億元。
「ST. GEORGE'S MANSIONS」位於何文田嘉道理道24A號，提供175伙，戶型涵蓋兩房至四房單位，實用面積介乎764至3,695方呎。