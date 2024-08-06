ST. GEORGE'S MANSIONS單日沽3伙 大手客擲逾1.6億入市｜豪宅成交

豪宅交投活躍，由信和置業(083)及中電(002)合作發展、已屆現樓的何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」今日(6日)單日連沽3伙，合共涉資逾2.5億元，當中有大手客人斥逾1.6億元購入2伙。

上述大手客購入單位包括第3座15樓A室，實用面積2,087方呎，四房連雙套房間隔，以9,100萬元沽出，呎價約43,603元；以及第3座15樓B室，實用面積1,839方呎，三房連雙套房間隔，成交價7,580萬元，呎價約41,218元。

另外，同日售出單位有第3座6樓A室，實用面積2,087方呎，四房連雙套房開則，成交價8,350萬元，呎價約40,010元。