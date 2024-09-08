THE ASTER加推 最高折扣30.5% 增先住後付計劃｜跑馬地新盤

現樓新盤積極增加優惠吸客，嘉里建設(683)跑馬地「THE ASTER」迄今累沽69伙，套現約13.5億元。該盤昨日(7日)推出全新價單，涉及6伙，提供3款付款辦法，最高折扣率達30.5%，同時推出「先住後付」計劃，買家支付樓價10%及許可佔用費後，可申請提早入住，亦可選擇出租單位。

據新價單顯示，今批單位分布於3至12樓的B室，實用面積619方呎，兩房間隔，當中6樓B室是連租約出售。價單售價由1,786.4萬至1,849.5萬元，呎價介乎28,859元至29,879元。

新價單提供3款付款辦法，包括120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃 (照售價減3.75%)、120「愜意無憂」一按貸款付款計劃 (照售價減3.75%)及360「先住後付」備用一按付款計劃 (照售價減0.5%)。若買家選用120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃及購買特定單位，最高可享折扣率約30.5%。