THE ASTER加推 最高折扣30.5% 增先住後付計劃｜跑馬地新盤

現樓新盤積極增加優惠吸客，嘉里建設(683)跑馬地「THE ASTER」迄今累沽69伙，套現約13.5億元。該盤昨日(7日)推出全新價單，涉及6伙，提供3款付款辦法，最高折扣率達30.5%，同時推出「先住後付」計劃，買家支付樓價10%及許可佔用費後，可申請提早入住，亦可選擇出租單位。
據新價單顯示，今批單位分布於3至12樓的B室，實用面積619方呎，兩房間隔，當中6樓B室是連租約出售。價單售價由1,786.4萬至1,849.5萬元，呎價介乎28,859元至29,879元。
新價單提供3款付款辦法，包括120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃 (照售價減3.75%)、120「愜意無憂」一按貸款付款計劃 (照售價減3.75%)及360「先住後付」備用一按付款計劃 (照售價減0.5%)。若買家選用120備用「快活置盈738」一按貸款付款計劃及購買特定單位，最高可享折扣率約30.5%。
推山景示範單位招標發售
另外，為回應眾多買家查詢，項目推出優質山景示範單位21樓C室作招標出售。單位面向翠綠山景，單位地板、廚具及潔具等亦已全面升級。
發展商表示，隨著本月美國有望落實減息，本港銀行亦為新造按揭提供現金回贈，樓市氣氛逐步回穩；加上住宅租金持續上升，根據差餉物業估價署的私人住宅物業租金指數，B類中型單位錄得7.3%的按年增幅，升幅顯著；再者租金和回報率在政府進一步推動吸引人才的政策下預計將持續上升，有望吸引更多投資者入市。
「THE ASTER」提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積介乎619至698方呎，為兩房及兩房一套間隔；高層特設兩個三房一套連儲物室單位，實用面積為1,249方呎；另設四個平台特色單位，實用面積介乎581至660方呎。