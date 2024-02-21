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地產
2024-02-21 16:55:21

THE ASTER加推18伙 設3種付款辦法 入場價1533萬｜跑馬地新盤

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THE ASTER加推18伙 設3種付款辦法 入場價1533萬｜跑馬地新盤

「THE ASTER」加推18伙，折實售價1,533.36萬元起，折實呎價約24,772元起。(林俊源攝)

步入龍年，發展商積極加推應市，嘉里建設(683)跑馬地山光道項目「THE ASTER」今日(21)加推全新價單，涉18伙，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，該批單位實用面積介乎581660方呎，價單定價由1,784.8萬至2,213.7萬元，呎價約28,834元至35,763元。扣除最高折扣14.08%，折實售價由1,533.36萬至1901.9萬元，折實呎價約24,772元至30,725元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，項目新推出3種付款方式，包括「快活置盈738」一按貸款付款計劃，提供兩年定息1.5%一按貸款，最高貸款額為淨樓價80%。另「愜意無憂」一按貸款付款計劃，買家可向發展商指定財務機構申請最長25年，最高達淨樓價85%的一按貸款。至於「360輕鬆靈活」付款計劃，買家可享360天成交期，提前成交可獲樓價3.75%的現金回贈。

據悉，「THE ASTER」累沽44伙，逾半單位連租約租出，套現約8.95億元。

今年部署推售4項目

展望今年推盤大計，湯耀宗補充，集團將繼續推出黃竹坑合作項目港島南岸2期「揚海」以及港島南岸4A期「海盈山」，另港島南岸第4B期「海盈山」、日出康城第13期項目計劃下半年推出，至於元朗十八鄉路項目料今年年中推出。

談及後市，湯耀宗指，今年美國減息機會大，期望《財政預算案》能夠全面「撤辣」，相信今年市況將會好轉，樓價亦會回升，中高端物業料受惠較大。

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THE ASTER」提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積介乎619698方呎，為兩房及兩房一套間隔；高層特設兩個三房一套連儲物室單位，實用面積為1,249方呎；另設四個平台特色單位，實用面積介乎581660方呎。

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