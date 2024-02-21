THE ASTER加推18伙 設3種付款辦法 入場價1533萬｜跑馬地新盤

步入龍年，發展商積極加推應市，嘉里建設(683)跑馬地山光道項目「THE ASTER」今日(21日)加推全新價單，涉18伙，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，該批單位實用面積介乎581至660方呎，價單定價由1,784.8萬至2,213.7萬元，呎價約28,834元至35,763元。扣除最高折扣14.08%，折實售價由1,533.36萬至1901.9萬元，折實呎價約24,772元至30,725元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊稱，項目新推出3種付款方式，包括「快活置盈738」一按貸款付款計劃，提供兩年定息1.5%一按貸款，最高貸款額為淨樓價80%。另「愜意無憂」一按貸款付款計劃，買家可向發展商指定財務機構申請最長25年，最高達淨樓價85%的一按貸款。至於「360輕鬆靈活」付款計劃，買家可享360天成交期，提前成交可獲樓價3.75%的現金回贈。