THE HADDON主攻一房 最快今開價

恒基地產(012)旗下紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」昨上載售樓說明書，提供453伙，實用面積223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房，標準單位中，一房佔351伙，兩房及三房各設62伙及20伙；另有20伙特色單位。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目最快今日公布首張價單，料不少於全盤兩成單位，即約91伙，料周末對外開放示位。集團日前更新「必嘉坊．迎匯」及「BAKER CIRCLE．GREENWICH」的價單，將52伙劃一加價2%。林達民指，前述兩個同系新盤位置相近，加上入伙在即，可作「THE HADDON」定價直接參考。

項目屬單幢式物業，5至27樓採一層21伙設計，備4部升降機。面積最細為5樓N室一房，實用面積223方呎，連56方呎平台；最大為29樓N室三房套加儲物室，實用面積642方呎，連173方呎平台及590方呎天台。