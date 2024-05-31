THE HADDON接獲數百個查詢 鳳凰樓特色戶有機會首輪招標賣｜紅磡新盤

林達民稱，首張價單屬「克制價」，項目成本價高，市場合理價及心中理想價為每呎2.5萬元，之後加推具有加價空間。他指，香港樓盤現時「抵買」，樓價有上升潛力，加上政府撤銷辣稅，相信「THE HADDON」將吸引準買家作長線投資，預計租金回報達4厘，一房及兩房料受歡迎。

市區新盤開價後買家反應熱烈。恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」昨日(30日)首推92伙，折實平均呎價19,280元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目截至今日(31日)已接獲數百個買家查詢，不乏內地客及投資客關注，將於明日(6月1日)起正式開始收票。

兩相鄰特色戶共涉 885 方呎

另外，林達民今日介紹2個鳳凰樓層相鄰特色單位，包括28樓P室及Q室，計劃以招標形式推售，有機會於首輪銷售推出。其中28樓P室，屬三房一套間隔，實用面積568方呎，客廳及睡房總寬度約5.2米，連46方呎平台，超過3米寬客廳及飯廳設計方正，採特高樓底設計，層與層之間高度約3.325米；睡房設38方呎「三合一」露台，單位設兩個浴室及梗廚，部局四正實用。

他續指，28樓Q室為兩房連平台特色單位，實用面積317方呎。同樣採用特高樓底設計，層與層之間高度約3.325米，客廳及飯廳橫向開則，製造出超過4.6米長的寬敞開揚景致。兩房間左右對開布局，長方型客飯廳與兩間睡房同在一立面上，連接全長約9米、面積約74方呎平台。兩個單位足為兩家庭提供共約885方呎的實用面積，相當夠用。