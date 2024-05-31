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地產
2024-05-31 16:52:39

THE HADDON接獲數百個查詢 鳳凰樓特色戶有機會首輪招標賣｜紅磡新盤

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THE HADDON接獲數百個查詢 鳳凰樓特色戶有機會首輪招標賣｜紅磡新盤

林達民稱，「THE HADDON」首張價單屬「克制價」，項目市場合理價及心中理想價為每呎2.5萬元。

市區新盤開價後買家反應熱烈。恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」昨日(30)首推92伙，折實平均呎價19,280元。恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目截至今日(31)已接獲數百個買家查詢，不乏內地客及投資客關注，將於明日(61)起正式開始收票。

林達民稱，首張價單屬「克制價」，項目成本價高，市場合理價及心中理想價為每呎2.5萬元，之後加推具有加價空間。他指，香港樓盤現時「抵買」，樓價有上升潛力，加上政府撤銷辣稅，相信「THE HADDON」將吸引準買家作長線投資，預計租金回報達4厘，一房及兩房料受歡迎。

兩相鄰特色戶共涉885方呎

另外，林達民今日介紹2個鳳凰樓層相鄰特色單位，包括28P室及Q室，計劃以招標形式推售，有機會於首輪銷售推出。其中28P室，屬三房一套間隔，實用面積568方呎，客廳及睡房總寬度約5.2米，連46方呎平台，超過3米寬客廳及飯廳設計方正，採特高樓底設計，層與層之間高度約3.325米；睡房設38方呎「三合一」露台，單位設兩個浴室及梗廚，部局四正實用。

他續指，28Q室為兩房連平台特色單位，實用面積317方呎。同樣採用特高樓底設計，層與層之間高度約3.325米，客廳及飯廳橫向開則，製造出超過4.6米長的寬敞開揚景致。兩房間左右對開布局，長方型客飯廳與兩間睡房同在一立面上，連接全長約9米、面積約74方呎平台。兩個單位足為兩家庭提供共約885方呎的實用面積，相當夠用。

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「THE HADDON」位於黃埔街1號，1座住宅大樓，提供453，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。

即睇紅磡THE HADDON最新資訊 (House730)

THE HADDON開價｜首推92伙 折實平均呎價19280元 最平481萬｜紅磡新盤

「THE HADDON」位於黃埔街1號，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房。(林靄怡攝)

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