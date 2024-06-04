THE HADDON暫收272票超額逾1.9倍 會所提供近20項設施(有相)｜紅磡新盤

會所以「 Natural Elegance 」為設計主題

林達民稱，項目住客會所「CLUB HADDON」設於2樓及3樓，提供近20項設施，連同其他期數共用會所總面積佔約3.3萬方呎。位於2樓的「燒烤園地」與「豪華宴會廳」相連，後者設有大型餐桌可供約十人用餐，以及小型吧枱及簡約開放式廚房，「兒童樂園」整體設計以豐富色彩為主調，鮮明特出，設計師利用樓底高度，創造可供孩子攀爬的不同空間，而地面及牆身舖上保護墊，面向走廊的一方為透明玻璃，家長們可在房外看清室內情況。3樓包括「藝塑花園」，設有「動」與「靜」兩大園區；以及「健美天地」和「玩樂天地」，設有一幅小型攀石牆、乒乓球枱、足球遊戲機等。

「THE HADDON」邀請紐約建築設計公司Richardson Sadeki操刀，室內設計師Heidar Sadeki表示，項目會所設計以「Natural Elegance」為設計主題，為項目位於地下的住客入口大堂，設計了一個樓高約9米的寬宏氣派大堂，以木材與石材等自然材質作飾面，配以線條俐落的大型懸垂燈飾。項目亦營造由單位至各公共空間及會所設施之間的無縫連接，以設計上的連貫性，讓住客會所成為家的延伸。