THE HADDON暫超額認購1.6倍 最快周末首輪銷售｜紅磡新盤

頂層特色戶或首輪招標推售

林達民稱，項目頂層相鄰特色戶有機會首輪銷售以招標形式推出，包括29樓N室，實用面積642方呎，三房一套連儲物室，單位專設梗廚，從客廳及睡房1均可步出達173方呎的平台，當中客廳以趟摺門分隔平台，經平台的入戶樓梯可直達590方呎的私人天台，層與層之間高度約3.5米。另設兩個儲物室分別位於廚房內及平台的樓梯下。

他續指，29樓P室實用面積255方呎，一房連私人天台，客廳及飯廳橫向開則，與睡房連成一面超過4.8米長的超寬敞風景線，私人天台面積為233方呎，感覺是大家庭的小偏廳或可打造成私人影院或娛樂室，或給予子女的私人生活空間，可塑性極高。