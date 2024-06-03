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地產
2024-06-03 17:14:03

THE HADDON暫超額認購1.6倍 最快周末首輪銷售｜紅磡新盤

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THE HADDON暫超額認購1.6倍 最快周末首輪銷售｜紅磡新盤

林達民表示，「THE HADDON」最快明日(4日)加推，涉及約44伙，兩房及三房單位具加價空間。(林靄怡攝)

恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」即將開售，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目截止今日(3)下午3時暫收約240張入票，以首張價單92伙計，超額認購約1.6倍，當中投資客佔約35%

他指，「THE HADDON」最快明日(4)加推新價單，涉及約44伙，兩房及三房單位具加價空間，計劃同日上載銷售安排，本周末料展開首輪銷售。

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頂層特色戶或首輪招標推售

林達民稱，項目頂層相鄰特色戶有機會首輪銷售以招標形式推出，包括29N室，實用面積642方呎，三房一套連儲物室，單位專設梗廚，從客廳及睡房1均可步出達173方呎的平台，當中客廳以趟摺門分隔平台，經平台的入戶樓梯可直達590方呎的私人天台，層與層之間高度約3.5米。另設兩個儲物室分別位於廚房內及平台的樓梯下。

他續指，29P室實用面積255方呎，一房連私人天台，客廳及飯廳橫向開則，與睡房連成一面超過4.8米長的超寬敞風景線，私人天台面積為233方呎，感覺是大家庭的小偏廳或可打造成私人影院或娛樂室，或給予子女的私人生活空間，可塑性極高。

另外，同系該區「BAKER CIRCLE」系列前3期共售出639伙，套現約38.3億元，平均成交售價約600萬元，平均成交呎價約21,200元。

「THE HADDON」位於黃埔街1號，1座住宅大樓，提供453，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房佔全盤約九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。

即睇紅磡THE HADDON最新資訊 (House730)

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