THE HADDON最快下周公布樓書 銷售中心特設XR體驗館｜紅磡新盤

林達民指，MIDTOWN SOUTH位處南九龍都會核心，整體規劃龐大，其創新設計的立體商業步行街所涉及的商業樓面總面積約168,000方呎。為令準買家可進一步了解當中的規模，銷售中心特意設立XR體驗館，更是「香港首個地產發展商領先引進裸眼3D n’Space全像XR體驗」，參觀者毋須配戴VR眼鏡等穿戴設備，毋須借助特殊屏幕，完全打破次元壁壘、零距離「在場」感受MIDTOWN SOUTH作為未來南九龍核心大型現代化社區的生活。

恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」周一(27日)公布最新銷售部署，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目最快下周上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，將於6月內開售。

恒基兆業地產營業部高級總經理黃文華稱，集團一直都以鼓勵創新、推動創新作為管理理念，希望繼續與不同夥伴合作，可以打破一般慣例，為一眾參觀者帶來嶄新的裸眼XR體驗，一邊參觀示範單位，一邊可以沉浸式感受MIDTOWN SOUTH的魅力。

一隅千象聯合創始人Mae Yuan表示，從前期雙方共同開始創意企劃到製作完成一共花了3個月時間，製作團隊嘗試非常多不同質感的材質效果和動畫效果，在場景中設置了很多可以交互、帶有故事線的小彩蛋等待參加者去挖掘。