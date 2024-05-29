THE HADDON樓書出爐 提供453伙 面積223呎起｜紅磡新盤

恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」正式上載售樓說明書，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房。

據樓書顯示， 5至27樓各層設有21伙，備有4部升降機。5樓全為連平台特色單位，涉21伙；而28樓亦提供4伙連平台特色單位；29樓全為連天台特色單位，涉16伙。

標準單位戶型分布方面，一房提供351伙最多，實用面積由223至314方呎；兩房佔62伙，實用面積由309至417方呎；三房涉20伙，實用面積由392至430方呎。