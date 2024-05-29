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地產
2024-05-29 17:35:16

THE HADDON樓書出爐 提供453伙 面積223呎起｜紅磡新盤

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恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」正式上載售樓說明書，設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223642方呎，戶型涵蓋一房至三房。

據樓書顯示， 527樓各層設有21伙，備有4部升降機。5樓全為連平台特色單位，涉21伙；而28樓亦提供4伙連平台特色單位；29樓全為連天台特色單位，涉16伙。

標準單位戶型分布方面，一房提供351伙最多，實用面積由223314方呎；兩房佔62伙，實用面積由309417方呎；三房涉20伙，實用面積由392430方呎。

全盤面積最細單位為5N室，實用面積223方呎，連56方呎平台，一房間隔；面積最大單位為29N室，實用面積642方呎，連173方呎平台及590方呎天台，三房連套房加儲物室間隔。

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不設住客車位

THE HADDON」不設住客車位，預計關鍵日期為2025930日，樓花期長約16個月，示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓。

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目定價會參考同系區內「必嘉坊．迎匯」及「BAKER CIRCLEGREENWICH」，近期成交呎價介乎約2萬至2.1萬元。

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MIDTOWN SOUTH整體規劃橫跨區內6條主要街道，包括機利士南路、必嘉街、黃埔街、寶其利街、福至街及紅磡南路一帶，覆蓋八大發展地段，將興建共9幢住宅大樓，提供約2,440個住宅單位，涵蓋逾100萬方呎商業及住宅總樓面面積，當中包括約16.8萬方呎的商業樓面面積，規模之大為近30年來香港罕見。

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