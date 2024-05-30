恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房合共佔全盤超過九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日。
「THE HADDON」示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓，提供一房及三房兩個無改動示範單位予公眾參觀。發展商表示，單位開則貫徹實用為主，在國際知名的設計事務所RICHARDSON SADEKI設計下，以「Natural Elegance」為主題，將項目住宅大樓內的室內公共空間，打造成一個舒適自在，與自然融和的生活空間。
26樓J室 實用面積262呎一房
以26樓J室為藍本搭建的示範單位，屬主流一房間隔，適合年輕新貴或小情侶。單位實用面積262方呎，採用特高樓底設計，層與層之間高度約3.325米 (約10呎11吋)，大大提升室內立體空間。
推開單位大門進入長約6米的長方型客飯廳，連接38方呎「三合一」露台，廣納自然光線，空間感從內延伸至外。單位開則方正實用，以俐落線條設計，配合特別預設多個靈活的儲物空間的開放式廚房。睡房與浴室門口相連，組成套房，私隱度高，起居休息空間舒適。
⇊THE HADDON 26樓J室一房⇊
26樓Q室 實用面積430呎三房
以26樓Q室為藍本搭建的示範單位，實用面積430方呎，為項目中只佔20伙的三房戶型。單位間隔寬敞，吋吋實用。客飯廳連接38方呎的「三合一」露台所延展長約6米視野，空間感充分擴張，同時令室內採光度倍增。
單位客飯廳配合L型開放式廚房設計，長約4.3米，闊約3.1米，間隔設計分明，寬闊的空間大大增加設計的可塑性，輕鬆擺放各式家具，同時亦設有靈活儲物空間便利收納。3間睡房分別設於客飯廳兩邊，以方便住戶進行空間自主規劃，其中1間睡房更設有轉角窗。
⇊THE HADDON 26樓Q室三房⇊
「THE HADDON」無改動示範單位均以開放式廚房設計，配置一系列國際知名品牌廚房設備，包括意大利Mia Cucina雙頭氣體煮食爐、嵌入式蒸焗爐及法國Rosieres抽油煙機、嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機。
至於浴室以淋浴間設計，嚴選優質石材精心打造，配以及國際品牌浴室設備，包括瑞士Geberit座廁及隱藏式水箱、德國Hansgrohe洗面盆龍頭及花灑套裝、日本Panasonic浴室寶、TGC煤氣熱水爐。此外，單位內亦配置日本Panasonic空調機，營造舒適生活環境。
發展商指，位於「THE HADDON」地下的住客入口大堂，更設計一個樓高約9米的寬宏氣派大堂，以木材與石材等自然材質作飾面， 配以線條俐落的大型懸垂燈飾，氣派十足。