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地產
2024-05-30 19:30:20

THE HADDON示範單位｜262呎一房特高樓底設計 430呎三房儲物空間足｜多圖有片

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THE HADDON示範單位｜262呎一房特高樓底設計 430呎三房儲物空間足｜多圖有片

THE HADDON示範單位｜262呎一房特高樓底設計 430呎三房儲物空間足｜多圖有片

恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房合共佔全盤超過九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025930日。

THE HADDON」示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓，提供一房及三房兩個無改動示範單位予公眾參觀。發展商表示，單位開則貫徹實用為主，在國際知名的設計事務所RICHARDSON SADEKI設計下，以「Natural Elegance」為主題，將項目住宅大樓內的室內公共空間，打造成一個舒適自在，與自然融和的生活空間。

26J 實用面積262呎一房

26J室為藍本搭建的示範單位，屬主流一房間隔，適合年輕新貴或小情侶。單位實用面積262方呎，採用特高樓底設計，層與層之間高度約3.325 (1011)，大大提升室內立體空間。

推開單位大門進入長約6米的長方型客飯廳，連接38方呎「三合一」露台，廣納自然光線，空間感從內延伸至外。單位開則方正實用，以俐落線條設計，配合特別預設多個靈活的儲物空間的開放式廚房。睡房與浴室門口相連，組成套房，私隱度高，起居休息空間舒適。

THE HADDON 26J室一房⇊

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26Q 實用面積430呎三房

26Q室為藍本搭建的示範單位，實用面積430方呎，為項目中只佔20伙的三房戶型。單位間隔寬敞，吋吋實用。客飯廳連接38方呎的「三合一」露台所延展長約6米視野，空間感充分擴張，同時令室內採光度倍增。

單位客飯廳配合L型開放式廚房設計，長約4.3米，闊約3.1米，間隔設計分明，寬闊的空間大大增加設計的可塑性，輕鬆擺放各式家具，同時亦設有靈活儲物空間便利收納。3間睡房分別設於客飯廳兩邊，以方便住戶進行空間自主規劃，其中1間睡房更設有轉角窗。

THE HADDON 26樓Q室三房⇊

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THE HADDON」無改動示範單位均以開放式廚房設計，配置一系列國際知名品牌廚房設備，包括意大利Mia Cucina雙頭氣體煮食爐、嵌入式蒸焗爐及法國Rosieres抽油煙機、嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機

至於浴室以淋浴間設計，嚴選優質石材精心打造，配以及國際品牌浴室設備，包括瑞士Geberit座廁及隱藏式水箱、德國Hansgrohe洗面盆龍頭及花灑套裝、日本Panasonic浴室寶、TGC煤氣熱水爐。此外，單位內亦配置日本Panasonic空調機，營造舒適生活環境。

發展商指，位於「THE HADDON」地下的住客入口大堂，更設計一個樓高約9米的寬宏氣派大堂，以木材與石材等自然材質作飾面， 配以線條俐落的大型懸垂燈飾，氣派十足。

即睇紅磡THE HADDON最新資訊 (House730)

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