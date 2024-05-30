恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH全新期數「THE HADDON」設1座住宅大樓，提供453伙，單位實用面積介乎223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房；當中一房及兩房合共佔全盤超過九成。項目不設住客車位，預計關鍵日期為2025年9月30日。

「THE HADDON」示範單位設於尖沙咀美麗華廣場一期5樓，提供一房及三房兩個無改動示範單位予公眾參觀。發展商表示，單位開則貫徹實用為主，在國際知名的設計事務所RICHARDSON SADEKI設計下，以「Natural Elegance」為主題，將項目住宅大樓內的室內公共空間，打造成一個舒適自在，與自然融和的生活空間。

26 樓 J 室 實用面積 262 呎一房

以26樓J室為藍本搭建的示範單位，屬主流一房間隔，適合年輕新貴或小情侶。單位實用面積262方呎，採用特高樓底設計，層與層之間高度約3.325米 (約10呎11吋)，大大提升室內立體空間。

推開單位大門進入長約6米的長方型客飯廳，連接38方呎「三合一」露台，廣納自然光線，空間感從內延伸至外。單位開則方正實用，以俐落線條設計，配合特別預設多個靈活的儲物空間的開放式廚房。睡房與浴室門口相連，組成套房，私隱度高，起居休息空間舒適。