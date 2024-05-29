THE HADDON部署周四開價 首推約91伙｜紅磡新盤

市區新盤加快銷售步伐。恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」今日(29日)已上樓書，全盤提供453伙，實用面積由223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房，其中主打一房佔約八成。項目部署明日(30日)開價，最快周末開放示範單位。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目查詢理想，因此加快推售步伐，計劃於明日公布首張價單，涉及約91伙，項目定價可直接參考附近「必嘉坊・迎匯」及「BAKER CIRCLE．GREENWICH」近期成交呎價錄得逾2萬元。
設連平台及天台特色戶
林達民稱，「THE HADDON」標準單位提供433伙，涵蓋351伙一房，實用面積介乎223至369方呎；62伙兩房，實用面積介乎309至417方呎；以及20伙三房，實用面積介乎392至430方呎。另設20伙特色單位，包括4伙連平台戶，位於28樓鳳凰樓層，實用面積由317至568方呎；頂層連天台戶涉16伙，位於29樓，實用面積由255至642方呎。
差估署今日公布4月樓價指數連升2月，林達民指，差估署樓價指數較滯後，雖然趨勢上升但幅度不大，今年仍然是去貨年，相信存貨消化充足後，明年樓價走勢向好。