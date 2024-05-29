THE HADDON部署周四開價 首推約91伙｜紅磡新盤

「THE HADDON」今日(29日)已上樓書，全盤提供453伙，實用面積由223至642方呎。(陳奕釗攝)

市區新盤加快銷售步伐。恒基地產(012)旗下位於紅磡MIDTOWN SOUTH的全新期數「THE HADDON」今日(29日)已上樓書，全盤提供453伙，實用面積由223至642方呎，戶型涵蓋一房至三房，其中主打一房佔約八成。項目部署明日(30日)開價，最快周末開放示範單位。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目查詢理想，因此加快推售步伐，計劃於明日公布首張價單，涉及約91伙，項目定價可直接參考附近「必嘉坊・迎匯」及「BAKER CIRCLE．GREENWICH」近期成交呎價錄得逾2萬元。