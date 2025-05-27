THE HENLEY系列減價17.5%重推80伙 最平462萬｜啟德新盤

最新價單減價單位包括「THE HENLEY I」12伙，「THE HENLEY II」49伙及「THE HENLEY III」18伙。以「THE HENLEY II」第1座27樓 J室為例，實用面積414方呎，原售價1070.4萬元，現減價至883.1萬元，減幅約187.3萬元。

恒基地產(012)旗下啟德「THE HENLEY」系列三期今日(28日)公布最新價單及銷售安排，涉及80伙精選單位，並提供高達17.5%折扣優惠，當中包括18伙開放式，50伙一房連衣帽間，12伙三房連儲物房。平均折實呎價19,531元，最低呎價單位為第1座7樓J室，折實呎價17,880元，最低售價單位為第3A座1樓E室，折實售價462.08萬元。該批單位將於端午節 (31日) 以先到先得形式全部推售。

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，毗鄰啟德體育園主場館的精品住宅項目「THE HENLEY」系列，買家現更可享優惠價即買即住，即享這兼具港鐵站旁地利優勢的都市活力及恬靜舒適的高端生活社區。本周末「THE HENLEY」會所更設嘉年華活動，歡迎親臨體驗「THE HENLEY」的生活圈。

「THE HENLEY」分為3期發展，共設7座住宅大樓，合共提供1,184伙。單位間隔包括開放式、一房、兩房、兩房連套房及三房連套房不等，另設限量特色單位；實用面積由約186至1,365方呎。