THE HENLEY系列80伙減價17.5%周六發售 折實最平462萬｜啟德新盤

恒基地產(012)旗下啟德「THE HENLEY」第1期、第2期及第3期今日(28日)修訂價單及銷售安排，涉及80伙，將定價劃一下調17.5%，包括18伙開放式、50伙一房及12伙三房，最低售價由462.08萬元，最低呎價由17,880元起，折實平均呎價19,531元；該批單位將於本周六(31日，端午節)以先到先得形式發售。
最新修訂價單單位涵蓋12伙「THE HENLEY I」、50伙「THE HENLEY II」及18伙「THE HENLEY III」，以「THE HENLEY II」第1座27樓 J室為例，實用面積414方呎，原先定價1,070.4萬元，減價後最新定價為883.1萬元，減價約187.3萬元。
至於80伙最低售價單位為第3A座1樓E室，實用面積238方呎，折實售價462.08萬元。最低呎價單位為第1座7樓J室，實用面積380方呎，折實呎價17,880元。
會所於周末設嘉年華活動
恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，毗鄰啟德體育園主場館的精品住宅項目「THE HENLEY」系列，買家現更可享優惠價即買即住，即享這兼具港鐵站旁地利優勢的都市活力及恬靜舒適的高端生活社區。另外，「THE HENLEY」會所於本周末設有嘉年華活動，可親臨體驗「THE HENLEY」的生活圈。
「THE HENLEY」分為3期發展，共設7座住宅大樓，合共提供1,184伙。單位間隔包括開放式、一房、兩房、兩房連套房及三房連套房不等，另設限量特色單位；實用面積由約186至1,365方呎。