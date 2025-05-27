THE HENLEY系列80伙減價17.5%周六發售 折實最平462萬｜啟德新盤

恒基地產(012)旗下啟德「THE HENLEY」第1期、第2期及第3期今日(28日)修訂價單及銷售安排，涉及80伙，將定價劃一下調17.5%，包括18伙開放式、50伙一房及12伙三房，最低售價由462.08萬元，最低呎價由17,880元起，折實平均呎價19,531元；該批單位將於本周六(31日，端午節)以先到先得形式發售。

最新修訂價單單位涵蓋12伙「THE HENLEY I」、50伙「THE HENLEY II」及18伙「THE HENLEY III」，以「THE HENLEY II」第1座27樓 J室為例，實用面積414方呎，原先定價1,070.4萬元，減價後最新定價為883.1萬元，減價約187.3萬元。