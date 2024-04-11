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地產
2024-04-11 17:58:00

THE HENLEY累售598伙 吸金逾65億 套三房現樓示位 弧形落地窗 對正啟德園(多相)｜啟德新盤

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恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY開售至今累沽598伙，吸金逾65億元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，THE HENLEY開售至今累沽598伙，吸金逾65億元。

恒基地產(012)旗下、已屆現樓的啟德住宅項目THE HENLEY，發展商今日開放項目第1座、每層只有一伙的套三房連衣帽間及工作間的現樓示位予傳媒參觀。恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目全盤共有1,184伙，至今已累售598伙，佔比約51%，套現金額超過65.1億元，每伙平均成交價約1,089.2萬元，平均呎價則約2.83萬元。

今日項目開放第136A室現樓示位予傳媒參觀，單位屬套三房間隔，實用面積888方呎，另附衣帽間及工作間。單位闊落的大廳設有長逾16米的落地玻璃窗，配以維港海景及啟德體育園的景觀，視覺空間非常吸引遼闊。至於單位的主人套房同樣擁有落地玻璃，弧形的設計帶來超廣角闊銀幕的視覺效果，加上房內配備意大利LEMA多功能衣帽間，在各種精緻裝潢和細節設計配合下，令單位增添不少氣派格調。

THE HENLEY第1座36樓A室現樓示位，大廳空間闊落，配備長逾16米的向海落地玻璃窗。 主人套房擁弧形落地玻璃窗，帶來超廣角闊銀幕的視野。 主人套房內配備意大利LEMA多功能衣帽間。 THE HENLEY第1座36樓A室現樓示位。 廚房採開放式設計，配備各式歐洲品牌配套及廚具。 浴室採用歐洲和日本等的國際品牌衛浴裝置及設備，用料優質。

同系HENLEY PARK累沽388 套現逾34

外，林達民透露，同系的THE HENLEY II3月下旬以招標形式售出第132A室，單位實用面積888方呎，為三房連套房間隔，成交價約3,214.5萬元，平均呎價3.62萬元。至於THE HENLEY III亦於早前售出3B36B室，實用面積540方呎，採兩房連儲物房間隔，成交價1,897.7萬元，平均呎價約3.51元。另外，同系的HENLEY PARK，林達民稱，項目至今累售388伙，佔全盤740伙中約53%，套現逾34.2億元，每伙平均成交價約881.7萬元，平均成交呎價約2.17萬元。
即睇啟德區THE HENLEY最新資訊(HOUSE730)

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