THE HENLEY累售598伙 吸金逾65億 套三房現樓示位 弧形落地窗 對正啟德園(多相)｜啟德新盤

恒基地產(012)旗下、已屆現樓的啟德住宅項目THE HENLEY，發展商今日開放項目第1座、每層只有一伙的套三房連衣帽間及工作間的現樓示位予傳媒參觀。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目全盤共有1,184伙，至今已累售598伙，佔比約51%，套現金額超過65.1億元，每伙平均成交價約1,089.2萬元，平均呎價則約2.83萬元。

今日項目開放第1座36樓A室現樓示位予傳媒參觀，單位屬套三房間隔，實用面積888方呎，另附衣帽間及工作間。單位闊落的大廳設有長逾16米的落地玻璃窗，配以維港海景及啟德體育園的景觀，視覺空間非常吸引遼闊。至於單位的主人套房同樣擁有落地玻璃，弧形的設計帶來超廣角闊銀幕的視覺效果，加上房內配備意大利LEMA多功能衣帽間，在各種精緻裝潢和細節設計配合下，令單位增添不少氣派格調。