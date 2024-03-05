THE HOLBORN加推新價單 折實價494萬起 周六發售30伙｜西灣河新盤

一手氣氛熾熱，市區新盤加快銷售部署。恒基地產(012)西灣河現樓「THE HOLBORN」自現樓後接獲不少好評，周二(5日)加推7號價單，涉及69伙，當中包括14伙一房及55伙開放式單位，實用面積介乎220至314方呎。
今批單位價單定價由668.5萬至1,058.6萬元，呎價介乎29,604元至38,217元。單位折實售價則由494.69萬至783.36萬元，折實呎價介乎21,907元至28,280元。
發展商同步上載最新銷售安排，將於本周六(9日)發售30伙，包括7伙一房及23伙開放式單位，實用面積介乎220至314方呎。價單定價由666萬至1,058.6萬元，呎價介乎29,469元至38,217元。折實售價則由494.69萬至783.36萬元，折實呎價介乎21,907元至28,280元。
過去7日速沽65伙 套現逾3.7億
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，「THE HOLBORN」過去7日共售出65伙，套現逾3.7億元。單計今日連錄24宗成交，套現逾1.4億元；市場消息指，其中一組買家連購9伙，料涉資超過5,000萬元。全盤開售迄今累沽339伙，套現逾23.3億元。