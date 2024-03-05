THE HOLBORN加推新價單 折實價494萬起 周日發售30伙｜西灣河新盤

一手氣氛熾熱，市區新盤加快銷售部署。恒基地產(012)西灣河現樓「THE HOLBORN」自現樓後接獲不少好評，周二(5日)加推7號價單，涉及69伙，當中包括14伙一房及55伙開放式單位，實用面積介乎220至314方呎。

今批單位價單定價由668.5萬至1,058.6萬元，呎價介乎29,604元至38,217元。單位折實售價則由494.69萬至783.36萬元，折實呎價介乎21,907元至28,280元。

發展商同步上載最新銷售安排，將於本周六(9日)發售30伙，包括7伙一房及23伙開放式單位，實用面積介乎220至314方呎。價單定價由666萬至1,058.6萬元，呎價介乎29,469元至38,217元。折實售價則由494.69萬至783.36萬元，折實呎價介乎21,907元至28,280元。