THE HOLBORN示範單位｜三房連天台特色戶 維港海景開放式戶現樓直擊！｜多圖

恒基地產(012)西灣河現樓新盤「THE HOLBORN」自開放現樓以來，深受市場歡迎，發展商開放兩個全新現樓示範單位予傳媒參觀。
A座32樓的SA1室天台無改動特色示範單位
位於A座32樓的SA1室，屬連天台無改動特色示範單位，實用面積574方呎，為三房一套連儲物室間隔，連471方呎天台及124方呎平台。
客飯廳以長形布局，間隔寬敞，方正實用。客飯廳以落地大玻璃，連接124方呎平台，盡覽柏架山翠綠山景，更大大提高室內採光度，將空間延伸至戶外，加上層與層之間高度逾3.8米，空間感十足。主人睡房屬套房設計，間隔同樣方正實用，設特大玻璃連接露台，柏架山山景盡收眼底，更將自然光引入室內，並提升空間感。主人睡房更設有專屬衣櫃，高度延伸至天花，櫃內更配置多項升級設備，包括指紋鎖保險箱及摺疊式梯級，貼心照顧住戶所需。
主人浴室設德國Kaldewei獨立浴缸，更精選意大利獲奬品牌，GESSI及the.artceram的衛浴設施及配件，同時裝設PANASONIC浴室寶及伸縮晾衣架，空間時刻乾爽，輕鬆晾乾衣物。鏡櫃設計簡約，更備有USB插槽。廚房採用開放式設計。單位配備德國高級電器品牌Miele的雪櫃、洗衣乾衣機、蒸爐及抽油煙機，意大利品牌Mia Cucina嵌入式煤氣煮食爐，亦配有法國Vinvautz酒櫃，時尚實用。
⇊THE HOLBORN示範單位｜A座32樓的SA1室⇊
B座31樓B8室開放式無改動示範單位
位於B座31樓B8室無改動示範單位，實用面積224方呎，為開放式間隔。客飯廳以長形布局，間隔方正實用，易於擺放家具。客飯廳外接露台，提高室內採光度，亦將空間延伸至戶外，加上層與層之間高度約3.5米，空間感十足。
廚房採用開放式設計，自成一角，配備意大利品牌Mia Cucina的嵌入式煤氣煮食爐，亦配有德國西門子抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機及微波爐，時尚美觀。廚房設計創新，空間規劃匠心獨運，工作檯面並排而列。廚房位置更巧妙地連接露台，坐享維港海景，每天在家中也可來一場Alfresco Dining。
浴室精選意大利獲奬品牌GESSI及the.artceram的衛浴設施及配件，同時裝設PANASONIC浴室寶及伸縮晾衣架，空間時刻乾爽，輕鬆晾乾衣物。鏡櫃設計簡約，更備有USB插槽。
⇊THE HOLBORN示範單位｜B座31樓的B8室⇊
「THE HOLBORN」銷情理想，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目開售迄今累沽250伙，佔可售單位逾九成，套現約18億元，售出單位包括60伙開放式、165伙一房、21伙兩房，以及4伙特色戶，成交價由479萬至1,439萬元，成交呎價介乎20,908元至33,299元。若單計今年，項目共售出141伙，佔年內港島新盤銷量約30%，屬區內售出單位最多新盤。
「THE HOLBORN」提供420伙，間隔涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237方呎，佔約34%；一房標準單位實用面積由253至314方呎，佔約57%；兩房標準單位實用面積為452方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。