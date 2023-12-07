THE HOLBORN示範單位｜三房連天台特色戶 維港海景開放式戶現樓直擊！｜多圖

恒基地產(012)西灣河現樓新盤「THE HOLBORN」自開放現樓以來，深受市場歡迎，發展商開放兩個全新現樓示範單位予傳媒參觀。 A座32樓的SA1室天台無改動特色示範單位 位於A座32樓的SA1室，屬連天台無改動特色示範單位，實用面積574方呎，為三房一套連儲物室間隔，連471方呎天台及124方呎平台。 客飯廳以長形布局，間隔寬敞，方正實用。客飯廳以落地大玻璃，連接124方呎平台，盡覽柏架山翠綠山景，更大大提高室內採光度，將空間延伸至戶外，加上層與層之間高度逾3.8米，空間感十足。主人睡房屬套房設計，間隔同樣方正實用，設特大玻璃連接露台，柏架山山景盡收眼底，更將自然光引入室內，並提升空間感。主人睡房更設有專屬衣櫃，高度延伸至天花，櫃內更配置多項升級設備，包括指紋鎖保險箱及摺疊式梯級，貼心照顧住戶所需。 主人浴室設德國Kaldewei獨立浴缸，更精選意大利獲奬品牌，GESSI及the.artceram的衛浴設施及配件，同時裝設PANASONIC浴室寶及伸縮晾衣架，空間時刻乾爽，輕鬆晾乾衣物。鏡櫃設計簡約，更備有USB插槽。廚房採用開放式設計。單位配備德國高級電器品牌Miele的雪櫃、洗衣乾衣機、蒸爐及抽油煙機，意大利品牌Mia Cucina嵌入式煤氣煮食爐，亦配有法國Vinvautz酒櫃，時尚實用。 ⇊THE HOLBORN示範單位｜A座32樓的SA1室⇊