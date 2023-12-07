THE HOLBORN累沽250伙 套現18億元 施政報告後非本地買家比例提升｜西灣河新盤

韓家輝指，自《施政報告》公布後，項目非本地買家比例由原先10%增至25%，當中包括專才買家。(蘇文傑攝)

恒基地產(012)西灣河現樓新盤「THE HOLBORN」銷情理想，恒恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目開售迄今累沽250伙，佔可售單位逾九成，套現約18億元，售出單位包括60伙開放式、165伙一房、21伙兩房，以及4伙特色戶，成交價由479萬至1,439萬元，成交呎價介乎20,908元至33,299元。若單計今年，項目共售出141伙，佔年內港島新盤銷量約30%，屬區內售出單位最多新盤。

韓家輝指，自《施政報告》公布後，項目非本地買家比例由原先10%增至25%，當中包括專才買家。他透露，「THE HOLBORN」現有8伙特色戶待售，當中2伙為頂層特色戶，將以招標形式發售，有信心呎價創項目新高。