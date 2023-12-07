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地產
2023-12-07 16:43:26

THE HOLBORN累沽250伙 套現18億元 施政報告後非本地買家比例提升｜西灣河新盤

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THE HOLBORN累沽250伙 套現18億元 施政報告後非本地買家比例提升｜西灣河新盤

韓家輝指，自《施政報告》公布後，項目非本地買家比例由原先10%增至25%，當中包括專才買家。(蘇文傑攝)

恒基地產(012)西灣河現樓新盤「THE HOLBORN」銷情理想，恒恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，項目開售迄今累沽250伙，佔可售單位逾九成，套現約18億元，售出單位包括60伙開放式、165伙一房、21伙兩房，以及4伙特色戶，成交價由479萬至1,439萬元，成交呎價介乎20,908元至33,299元。若單計今年，項目共售出141伙，佔年內港島新盤銷量約30%，屬區內售出單位最多新盤。

韓家輝指，自《施政報告》公布後，項目非本地買家比例由原先10%增至25%，當中包括專才買家。他透露，「THE HOLBORN」現有8伙特色戶待售，當中2伙為頂層特色戶，將以招標形式發售，有信心呎價創項目新高。

THE HOLBORN累沽250伙 套現18億元 施政報告後非本地買家比例提升｜西灣河新盤

韓家輝指，單計今年，「THE HOLBORN」共售出141伙，佔年內港島新盤銷量約30%，屬區內售出單位最多新盤。(蘇文傑攝)

發展商今日開放2個全新現樓單位予傳媒參觀，副總經理李菲茹稱，其中位於32樓的SA1單位，屬連天台特色戶，實用面積574方呎，連124方呎平台及471方呎天台，為三房一套連儲物室間隔，盡覽柏架山翠綠山景。

利奧坊第5期料為明年首發新盤

展望明年樓市走勢，韓家輝認為樓市的壞消息已差不多出現，明年如無意外都不再加息，甚至會減息，如果息口可以向下調，對樓市有正面作用，估計明年樓市會平穩發展。被問及部門明年的推盤部署，他稱，大角咀利奧坊第5期料最快應市，提供約230伙，主打中小型單位；其他項目包括九龍城南角道、盧吉道29A號洋房項目、啟德PARK PENINSULA住宅項目等。

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THE HOLBORN」提供420伙，間隔涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237方呎，佔約34%；一房標準單位實用面積由253至314方呎，佔約57%；兩房標準單位實用面積為452方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。

即睇西灣河THE HOLBORN最新資訊 (House730)

THE HOLBORN累沽250伙 套現18億元 施政報告後非本地買家比例提升｜西灣河新盤

「THE HOLBORN」開售迄今累沽250伙，佔可售單位逾九成，套現約18億元。(蘇文傑攝)

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