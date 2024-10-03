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2024-10-03 16:28:11

The YOHO Hub II下周一推售58伙 折實價666萬入場 周日晚上8時截票｜元朗新盤

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The YOHO Hub II下周一推售58伙 折實價666萬入場 周日晚上8時截票｜元朗新盤

The YOHO Hub II第6座第二輪銷售將於本周日(6日)晚上8時正截票。

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鐵路新盤積極搶攻，新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、港鐵元朗站物業發展項目The YOHO HubC期「The YOHO Hub II」早前加推第694伙應市，今日(3)公布銷售安排，敲定下周一(7)進行第二輪推售，涉及58伙，以90日付款計劃最高15.5%折扣計算，折實售價由666.11萬元起，折實平均呎價14,698元，將於本周日(6)晚上8時正截票。

是次發售單位包括20伙兩房及38伙三房，實用面積介乎462905方呎，以定價計，市值超過6.5億元。扣除最高15.5%折扣計算，單位折實售價由666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價介乎13,322元至17,096元。入場單位為第63D室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價666.11萬元，折實呎價14,418元。

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發展商表示，項目第6座第二輪銷售共設兩部分出售單位，第1部分買家須購入2伙；而第2部分買家須購入1伙。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

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