The YOHO Hub II下周一推售58伙 折實價666萬入場 周日晚上8時截票｜元朗新盤

鐵路新盤積極搶攻，新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」早前加推第6座94伙應市，今日(3日)公布銷售安排，敲定下周一(7日)進行第二輪推售，涉及58伙，以90日付款計劃最高15.5%折扣計算，折實售價由666.11萬元起，折實平均呎價14,698元，將於本周日(6日)晚上8時正截票。

是次發售單位包括20伙兩房及38伙三房，實用面積介乎462至905方呎，以定價計，市值超過6.5億元。扣除最高15.5%折扣計算，單位折實售價由666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價介乎13,322元至17,096元。入場單位為第6座3樓D室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價666.11萬元，折實呎價14,418元。