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2024-09-24 17:46:49

The YOHO Hub II全新第6座周六發售120伙 兩房折實683萬入場｜元朗新盤

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The YOHO Hub II全新第6座周六發售120伙 兩房折實683萬入場｜元朗新盤

陳漢麟表示，The YOHO Hub II截至昨日(23日)已錄得超過3,000票，超額認購逾24倍，將於周四(26日)晚上8時截票。

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已屆現樓、新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO HubC期「The YOHO Hub II」推出全新第6座，市場反應不俗，今日(24)公布全新銷售安排，落實本周六(28)發售120伙。

累收逾3000 超額逾24

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目截至昨日(23)已錄得超過3,000票，超額認購逾24倍，將於周四(26)晚上8時截票。

陳漢麟稱，周六推售單位包括50伙兩房及70伙三房，以定價計，市值超過12億元。以90日付款計劃最高折扣15.5%計算，單位折實售價由683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價介乎13,008元至16,424元，折實平均呎價14,623元。入場單位為第63A室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價683.43萬元，折實呎價14,793元。

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他續稱，開售當日將會分為A組及B組進行揀樓，A組時段客人須認購1伙實用面積600方呎以上單位，或24伙；而B組可認購12伙。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

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