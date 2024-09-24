The YOHO Hub II全新第6座周六發售120伙 兩房折實683萬入場｜元朗新盤

陳漢麟表示，The YOHO Hub II截至昨日(23日)已錄得超過3,000票，超額認購逾24倍，將於周四(26日)晚上8時截票。

已屆現樓、新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」推出全新第6座，市場反應不俗，今日(24日)公布全新銷售安排，落實本周六(28日)發售120伙。 累收逾 3000 票 超額逾 24 倍 新地代理執行董事陳漢麟表示，項目截至昨日(23日)已錄得超過3,000票，超額認購逾24倍，將於周四(26日)晚上8時截票。 陳漢麟稱，周六推售單位包括50伙兩房及70伙三房，以定價計，市值超過12億元。以90日付款計劃最高折扣15.5%計算，單位折實售價由683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價介乎13,008元至16,424元，折實平均呎價14,623元。入場單位為第6座3樓A室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價683.43萬元，折實呎價14,793元。

他續稱，開售當日將會分為A組及B組進行揀樓，A組時段客人須認購1伙實用面積600方呎以上單位，或2至4伙；而B組可認購1至2伙。