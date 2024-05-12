鐵路新盤獲市場追捧，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」昨日(11日)首輪推售210伙，新地副董事總經理雷霆表示，首輪銷售快速順暢，昨早10時開售，約下午5時全部單位已悉數獲揀選，套現約20億元。由於向隅客眾多，項目於今日(12日)加推第3號價單，共141伙，維持最高15.5%折扣，折實平均呎價16,188元，因今批主要集中高層單位，景觀較優質，部分單位樓層與樓層之間的高度亦較高，故售價有約1%至2%輕微加幅，相信能被市場接受。

新地代理總經理陳漢麟指，3號價單涵蓋77伙兩房及64伙三房，單位實用面積由436至903方呎，折實售價由663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價介乎14,732元至18,843元。他續指，項目現將全數推出第8座剩餘所有兩房及三房單位，將繼續收票，有機會本周內展開次輪銷售。

此外，項目將修訂1號及2號價單，當中仍未推售的72伙，將會有約1%至2%的加幅。