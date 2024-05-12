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地產
2024-05-12 17:28:52

The YOHO Hub II加推141伙 提價1%至2% 折實均呎突破1.6萬｜元朗新盤

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The YOHO Hub II加推141伙 提價1%至2% 折實均呎突破1.6萬｜元朗新盤

「The YOHO Hub II」今日(12日)加推第3號價單，單位售價有約1%至2%輕微加幅；左為雷霆，右為陳漢麟。

鐵路新盤獲市場追捧，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO HubC期「The YOHO Hub II」昨日(11)首輪推售210伙，新地副董事總經理雷霆表示，首輪銷售快速順暢，昨早10時開售，約下午5時全部單位已悉數獲揀選，套現約20億元。由於向隅客眾多，項目於今日(12)加推第3號價單，共141伙，維持最高15.5%折扣，折實平均呎價16,188元，因今批主要集中高層單位，景觀較優質，部分單位樓層與樓層之間的高度亦較高，故售價有約1%2%輕微加幅，相信能被市場接受。

新地代理總經理陳漢麟指，3號價單涵蓋77伙兩房及64伙三房，單位實用面積由436903方呎，折實售價由663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價介乎14,732元至18,843元。他續指，項目現將全數推出第8座剩餘所有兩房及三房單位，將繼續收票，有機會本周內展開次輪銷售。

此外，項目將修訂1號及2號價單，當中仍未推售的72伙，將會有約1%2%的加幅。

共錄23組買家購入2 最大手涉資逾2500

陳漢麟稱，「The YOHO Hub II」昨日首輪銷售流程暢順，A組共有23組買家購入2伙，最大手買家購入2伙三房單位，實用面積分別為853905方呎，涉資逾2,500萬元。首輪銷售買家中，用家佔約七成，投資客佔約三成；當中有逾兩成屬內地客。

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「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

即睇元朗The YOHO Hub II最新資訊 (House730)

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