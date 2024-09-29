The YOHO Hub II加推94伙 輕微提價1% 折實均呎1.51萬 兩款單位首應市｜元朗新盤

鐵路新盤獲得買家追捧，新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」昨日(28日)開售全新第6座，涉及120伙。新地副董事總經理雷霆表示，秉承第8座銷情，第6座首批單位銷情暢旺，即日售出112伙，佔可推售單位逾93%。現場所見不少向隅客，故決定今日(29日)加推第6號價單共94伙，以90日付款計劃最高折扣15.5%計算，折實售價由666.11萬元起，折實平均呎價15,127元，部分單位輕微加價1%。
雷霆認為，不少屋苑租金升勢強勁，收租回報達3.5厘至4厘，不少「The YOHO Hub」的單位能以50元呎價租出，以昨日賣價計租金回報可達4厘；加上現時存款利息下調，相信將會有更多人士重整資產配置，買樓收租將會更加普遍。
新地代理執行董事陳漢麟指，新加推單位包括46伙兩房及48伙三房，實用面積介乎462至901方呎。單位折實售價由666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價介乎13,328元至17,963元。入場單位為第6座3樓D室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價666.11萬元，折實呎價14,418元。
更新4號及5號價單 有13伙定價上調1%
他續指，是次首度推出第6座D室及J室，分別為約400方呎兩房及600方呎三房，項目迄今接獲不少客人希望推出以上單位，相信銷情熾熱。項目將繼續接受購樓意向登記，最快本周公布銷售安排，將視乎收票反應再決定會否加推單位；而項目將同時開放多個示範單位，包括首次推出的D室及J室開放予準買家參觀。
另外，項目更新第4號及第5號價單，將其中13伙價錢輕微上調約1%，涉及第6座B室及F室。
最大手客斥逾2100萬買2伙三房
至於該盤昨日銷情，陳漢麟表示，整體銷售流程暢順，當中以三房銷情非常熾熱，尤其可供發售的F室及G室迅速沽清。大手客方面，A組共有3組買家購入2伙，最大手買家斥資超過2,100萬元購入2伙三房。他透露，值得留意的是，佔超過三分之二的買家採用90天付款方法，可見買家希望盡快入住或將物業出租。買家地區分布方面，來自元朗區佔約55%，新界其他區份佔約35%，而港島及九龍佔約10%；而投資者佔超過30%。
陳漢麟補充，連同第8座售出的423伙，「The YOHO Hub II」迄今已沽出535伙，套現接近50億元。
「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。