The YOHO Hub II加推94伙 輕微提價1% 折實均呎1.51萬 兩款單位首應市｜元朗新盤

鐵路新盤獲得買家追捧，新鴻基地產(016)旗下已屆現樓、港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」昨日(28日)開售全新第6座，涉及120伙。新地副董事總經理雷霆表示，秉承第8座銷情，第6座首批單位銷情暢旺，即日售出112伙，佔可推售單位逾93%。現場所見不少向隅客，故決定今日(29日)加推第6號價單共94伙，以90日付款計劃最高折扣15.5%計算，折實售價由666.11萬元起，折實平均呎價15,127元，部分單位輕微加價1%。

雷霆認為，不少屋苑租金升勢強勁，收租回報達3.5厘至4厘，不少「The YOHO Hub」的單位能以50元呎價租出，以昨日賣價計租金回報可達4厘；加上現時存款利息下調，相信將會有更多人士重整資產配置，買樓收租將會更加普遍。

新地代理執行董事陳漢麟指，新加推單位包括46伙兩房及48伙三房，實用面積介乎462至901方呎。單位折實售價由666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價介乎13,328元至17,963元。入場單位為第6座3樓D室，實用面積462方呎，兩房間隔，折實售價666.11萬元，折實呎價14,418元。