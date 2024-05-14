新地代理總經理陳漢麟稱，該批涵蓋107伙兩房及106伙三房，折實售價由663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價13,484元至18,843元，折實平均呎價約15,640元。以定價計，該批市值約21億元。入場單位為第8座3樓B室，兩房間隔，實用面積436方呎，折實售價663.57萬元，折實呎價約15,219元。

周四截止次輪收票

陳漢麟續指，次輪銷售將於本周四(16日)晚上8時截止接收認購登記，並於周五(17日)進行抽籤。發售當日會安排A、B兩組進行揀樓，當中A組至少購買1伙600方呎及以上單位，或2至4伙單位，此時段可供發售單位包括20伙兩房及58伙三房；B組則可購買1至2伙單位。

近日有發展商表明或向撻訂買家追回差價，陳漢麟表示，集團旗下樓盤極少出現終止交易個案，若然出現相關情況，會以合情合法合理為準則衡量每一個案。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。