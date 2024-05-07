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地產
2024-05-07 17:58:37

The YOHO Hub II周六首賣210伙 暫收5500票超額25倍｜元朗新盤

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The YOHO Hub II周六首賣210伙 暫收5500票超額25倍｜元朗新盤

「The YOHO Hub II」首輪發售210伙，折實售價682.92萬至1,332.56萬元。

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO HubC期「The YOHO Hub II」落實於本周六(11)首輪發售210伙，涵蓋81伙兩房及129伙三房，折實售價682.92萬至1,332.56萬元，折實呎價13,008元至16,214元，折實平均呎價14,550元。

新地副董事總經理雷霆表示，「The YOHO Hub II」截止今日(7)暫收逾5,500票，以首輪發售210伙計，超額認購約25倍，項目將於本周四(9)截止收票。

首輪發售分兩組揀樓

新地代理總經理陳漢麟稱，發售當日將分AB兩組揀樓，其中A組至少購買1600方呎及以上單位，或24伙兩房或三房單位，A組時段共提供131伙；B組則可購買12伙單位。

雷霆續指，新盤銷情暢旺，撤辣威力繼續，集團旗下中半山「帝景園」2個月內即售出31伙，套現17億元。他預計下季減息機會大增，下半年樓市料價穩量升，各類單位成交活躍，集團繼續「月月有樓賣」，未來2個月緊接著部署推售屯門「NOVO LAND」第3期，並將於今年第三季陸續推出天水圍YOHO WEST」第2期，以及何文田太子道西223號項目。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。

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