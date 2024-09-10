The YOHO Hub II推出全新第6座 主打三房 最快下周開價｜元朗新盤

他續稱，「The YOHO Hub II」早前推出第8座，已售出423伙，套現近40億元；而目前有超過300伙完成交樓程序。

陳漢麟稱，第6座主打三房單位，提供234伙；其次為兩房設187伙，一房佔47伙，另設1伙四房，屬全盤面積最大1,035方呎單位，且屬早前推出的第8座未有供應戶型。

鐵路盤加入本月新盤混戰，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」已屆現樓，將於未來兩周內推出全新第6座發售。新地代理執行董事陳漢麟表示，第6座涉及469伙，單位實用面積介乎338至1,035方呎，戶型涵蓋一房至四房。

雷霆：「供樓抵過租樓時代已經來臨」

新地副董事總經理雷霆稱，集團未來兩個月「非常忙碌，繼續月月有樓賣」，包括正在招標發售的北角「海璇」第2期，月內開售的「The YOHO Hub II」，啟德「天璽·天」預計下月推售。

雷霆指出，市場確認減息周期已經開始，今年來租金升勢凌厲，相信「供樓抵過租樓時代已經來臨」，認為未來會有更多資金流入樓市，租樓人士會買入新樓改善居住環境，亦有更多市民會入市投資收租，料下季樓市表現會價量齊升。

「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。