The YOHO Hub II最快下周賣 首日逾2千人參觀示位

奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)積極推盤應市，其中已屆現樓的元朗「The YOHO Hub II」周二公布全新第6座單位價單，涉及94伙，提供最高折扣15.5%，折實價683.43萬起，折實平均呎價14,338元，與今年4月底公布的首張價單折實平均呎價相同；示範單位於昨日中秋節假期首度開放，錄得逾2,000人次參觀，明日將開始收票，最快下周開售。

新地副董事總經理雷霆形容是今批單位屬「黃金機會無敵價」，新價單包括34伙兩房及60伙三房，實用面積462至905方呎；提供3種付款方法，當中選用90日付款計劃享最高折扣15.5%，單位折實價683.43萬至1,296.56萬元，折實呎價13,008至15,603元。入場單位為第6座3樓A室兩房，實用面積462方呎，折實價683.43萬元，折實呎價14,793元。