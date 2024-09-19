The YOHO Hub II最快下周賣 首日逾2千人參觀示位

奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)積極推盤應市，其中已屆現樓的元朗「The YOHO Hub II」周二公布全新第6座單位價單，涉及94伙，提供最高折扣15.5%，折實價683.43萬起，折實平均呎價14,338元，與今年4月底公布的首張價單折實平均呎價相同；示範單位於昨日中秋節假期首度開放，錄得逾2,000人次參觀，明日將開始收票，最快下周開售。
新地副董事總經理雷霆形容是今批單位屬「黃金機會無敵價」，新價單包括34伙兩房及60伙三房，實用面積462至905方呎；提供3種付款方法，當中選用90日付款計劃享最高折扣15.5%，單位折實價683.43萬至1,296.56萬元，折實呎價13,008至15,603元。入場單位為第6座3樓A室兩房，實用面積462方呎，折實價683.43萬元，折實呎價14,793元。
海璇2B-3期突公布樓書 提供228伙
同系北角現樓新盤「海璇」2B-3期昨突擊公布售樓說明書，由3座住宅大樓組成，提供228伙，實用面積由304至2,118方呎，戶型涵蓋開放式至四房。項目面積最細單位為5座5至22樓G室，實用面積304方呎，開放式間隔；面積最大單位為1座19樓A室，以及20樓A室，實用面積同為2,118方呎；前者附430方呎平台，後者則連1,260方呎天台。項目設有63個住宅停車位，平均約4伙爭1個車位。