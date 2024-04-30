The YOHO Hub II示範單位｜兩款現樓三房一齊睇 639呎以日式主題打造｜多圖有片

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」設有4個連裝修及家具示範單位，涵蓋兩房及三房戶型；其中8座30樓J室，實用面積639方呎，三房一套房連開放式廚房間隔，包括一個23方呎的露台及16方呎的工作平台。單位整體的布置以日式為主題，用上大量暖色調裝潢以及木製家品連貫各空間，營造溫馨舒適又別具和式風雅的品味生活空間。單位大門側設有一組高身深色木紋儲物櫃，為住戶提供儲物空間，更設有充電插座及置物空間，方便住戶放置鎖匙零錢等物品。 8 座 30 樓 J 室 實用面積 639 呎三房 客飯廳地板採用淺灰色的雲石紋地磚鋪砌，襯托屋內暖色調的設計及木製家品，更以不同植物及藝術擺設點綴各個空間，玄關兩旁牆身分別以木製的格紋透光設計及深色鏡面設計。客飯廳呈長方形，客廳以落地玻璃折疊門設計連接露台，廣納自然光線。淺灰色雲石紋飾面的茶几以及梳化旁以不同種類的日式茶具為裝飾，貫徹全屋主題，牆身掛上黑白色掛畫點綴整個空間。客飯廳另一則設有掛牆的深色鏡面展示櫃，櫃門採用圓形玻璃設計，展示各款日式茶具，下方設有金屬飾面的木製地櫃及淺灰色雲石展示架，放置不同書籍、茶具擺設及特色盆栽，豐富客廳的藝術感。飯廳放置淺灰色雲石4人餐桌，配上深色原木拼白色皮革餐椅，桌上擺放杏色及木製餐具，再以淡雅的小盆栽及茶具作點綴。餐桌旁的牆身設有金屬邊灰色木紋掛櫃，為客飯廳提供充裕的收納空間。 單位採用開放式廚房設計，廚房呈L形，布局工整實用，長形工作檯面以象牙白色雲石紋面板理鋪砌，廚櫃選用灰色亮飾面拼深色木紋廚櫃，為廚房提供足夠的收納空間。廚房提供德國品牌Siemens的一系列頂級廚房家電組合，配備一應俱全，同時廚房電器全被整合到廚櫃中，感覺歸一並倍添空間感。

主人睡房設有兩個偌大的玻璃窗，更連接室外工作平台，住戶可欣賞廣角開揚景致。睡房鋪砌複合木地板，靠窗位置擺放雙人大床，睡床床頭位置可再作延伸的梳妝台，睡床下方亦悉心設計木櫃作額外的儲物空間，用盡每一寸空間。睡房另一旁擺放一組高身淺色拼深啡色門柄的衣櫃，更提供充裕的收納空間。主人房浴室地板及牆身以深淺灰色作對比，襯上白色的雲石紋理洗手盆。浴室設有三件頭浴室配備，包括浴缸、洗手盆及坐廁，更配備Panasonic浴室寶，同時設計多個置物空間，包括洗手盆櫃及鏡櫃，細心規劃日常所需。 為緊貼家庭住戶的需要，設計師悉心將睡房1設計成色彩繽紛的兒童房，偌大的玻璃窗增強採光度，靠窗位置掀放一張單人床，側設有矮身書桌及粉啡色毛絨兒童椅，一旁的象牙白色亮飾面地櫃及木製衣架提供充足收納空間。睡房內放置多個動物造型擺設、卡通掛飾、兔耳造型的籐籃，為兒童打造童趣滿分的空間。設計師將睡房2設計成可供書房或睡房之用的多用途房，並以暖色調為主，貫徹全屋主題，靠窗位置擺放素雅的象牙白色亮飾面書桌，配以圓形木椅，桌上綴以特色盆栽及茶具擺設，一旁的牆身掛上淺杏色的不規則藝術作品。睡房另一旁放置一組儲物及展示櫃，櫃的一旁可拉開擺放各類書籍，展示層架陳列多個特色的藝術擺設、書籍、特色盆栽、香水等，營造出充滿時尚品味的生活格調。展示層架下方設有收納式床鋪，搖身一變即可以作睡房用途，倍添靈活性。 浴室1採用沉實型格設計，配以色調淡雅的白色雲石紋洗手盆，營造豐富的層次感；備有三件頭設備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，同時配備Panasonic浴室寶，更細心設計置物位置，提供洗手盆櫃及鏡櫃。

第 8 座 30 樓 C 室 實用面積 534 呎三房 另外，8座30樓C室，實用面積534方呎，三房開放式廚房間隔，包括一個22方呎的露台。樓層與樓層之間的高度為3米，空間感十足。單位一室布置以杏色為主調，選用大量皮製及雲石家具，配合一系列深淺不一的啡紅色調家品點綴各空間，顏色配搭高雅脫俗，更配以部分金色擺設，凸顯充滿品味格調的時尚生活。 客廳地板以低調型格的淺灰色雲石紋地磚鋪砌，映襯屋內以杏金色為主調的設計，洋溢高雅舒適氛圍。客廳放置米白的布藝梳化，以不同顏色及布料的抱枕作襯托，配合獨特的灰白色橫紋地毯，擺放杏色雲石紋茶几以及兩張棗紅色皮質椅子後空間仍感寬敞。客廳的另一端設有杏色雲石紋地櫃，擺放不同花卉、蠟燭、香薰及充滿藝術氣色的玻璃擺設，配上抽象的藝術掛畫。客廳一旁有偌大的落地玻璃折疊門連接室外空間，廣納自然光線，令單位更見明亮溫馨。飯廳天花採用玻璃吊燈設計，以淺啡色雲石紋餐桌配淺灰色布藝坐墊拼深啡色皮椅背餐椅，桌上擺放銀白色的餐具及優雅花卉，盡顯低調型格的格調。餐桌旁設置偌大的全身鏡，提升室內空間感。 單位採用開放式廚房設計，灰色亮飾面拼深木紋廚櫃與象牙白色雲石工作檯面互相映襯，提供充裕的收納空間。廚房設備一律選用德國品牌Siemens品牌家電組合，設備齊全，更同時被整合到廚櫃之中，節省空間之餘又顯整潔歸一。

主人睡房貫徹單位以杏色調為主軸，偌大的玻璃窗可同時將窗外風光及自然光線引入室內，加強睡房空間感。地板以複合木地板鋪砌，睡房靠窗位置擺放一張雙人大床，另一則牆身設有皮質飾面的木製層板，陳列各種特色小擺設，牆身以簡約的油畫作點綴。床頭位置擺放淺色雲石紋理檯面的金屬梳妝枱。另一邊放置一組皮飾面高身衣櫃連全身鏡，採趟門設計，提供足夠的儲物空間，設有獨特的嵌入式展示台。 睡房1以簡約低調的淺暖灰色為主，設有寬闊玻璃窗戶，靠窗位置擺放單人床；另一則放置啡色圓形皮質小茶几，牆身擺放顏色強烈的紅色油畫，鮮明奪目卻不失和諧。床頭牆身設置多個陳列架，擺放不同特色紙雕動物裝飾及書籍，床頭一旁更放置開放式高身衣櫃。 設計師精心把睡房2打造成休閒舒適的書房及睡房空間，偌大的玻璃窗旁擺放啡色皮飾面的書桌及米白色布藝椅子，牆身放置金箔色油畫，一旁擺放的雲石面活動儲物櫃更以優雅花卉作點綴，雅緻實用。睡房2另一則牆身設有高身的書櫃，擺放各特色藝術擺設、玻璃蠟燭、相架及書籍；而書櫃下方特設收納式床舖，供住戶自由選擇作書房或客人睡房之用，設計靈活實用。 浴室設計配合全屋色調，牆身及地板以色調型格的雲石紋瓷磚鋪砌而成，配以淺色調的雲石紋理洗手盆檯面，帶出簡約時尚風格。浴室設有三件頭浴室配備，配備淋浴間、洗手盆及坐廁，更配備Panasonic浴室寶，設備齊全。單位更設有獨立的化妝間，配以坐廁及雲石紋理洗手盆檯面，兩旁放置的鏡櫃及置物櫃為住戶提供收納空間。