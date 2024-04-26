The YOHO Hub II示範單位｜逾900呎三房套採大地色系為主調 打造特色閲讀空間｜多圖有片

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」設有4個連裝修及家具示範單位，涵蓋兩房及三房戶型；其中8座30樓H室，實用面積901方呎，三房一套房連儲物房及工作間連洗手間間隔，包括一個35方呎的露台及16方呎的工作平台。樓層與樓層之間的高度為3米，間隔方正實用。
單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色原木家具，配備繁多綠色和琥珀色系藝術唯美家品，整體氛圍溫馨具格調，設計師更特意配備不同類型的長方形和圓型的家具裝飾元素擺設作點綴，打造輕奢舒適的氛圍，營造高雅時尚且舒適愜意的生活空間。
8座30樓H室 實用面積901呎三房
客飯廳整體以色調柔和的大地色系為空間的基調，布局方正。地板鋪砌淺色複合木地板，露台門口位置亦鋪上人造石，呈現溫馨雅緻的風格。客飯廳玄關位置特意設計弧形隱藏式淺雲石紋置物櫃，讓住戶放置鞋或雨傘，另一側同時放置大型原木置物架，配上淺色大理石紋設計，增加收納空間。客飯廳左側放置6人長餐桌，桌上放置同色系的米灰色餐桌布以及一系列綠色餐具，配備深棕色的餐桌椅。餐桌後方牆上亦掛上不規則的鏡面以及雲石紋的藝術裝飾，餐桌旁設置落地式掛牆金屬鏡面酒櫃，多座位的設計亦方便住戶日常邀請親朋好友聚餐。
客飯廳右側位置放置白色不規則形狀的梳化，配以深啡色長方形地毯，梳化亦襯上兩個不同花紋的抱枕以及深綠色條紋毛毯，前方同樣放置不規則淺色雲石茶几，客飯廳以不規則形狀為整體設計概念。牆身亦以立體格紋的設計點綴，增添時髦感。客廳另一端選用三面白色長方形及原木圓柱合拼為牆身，内含壁燈，中間掛上圓形大鏡，更顯別緻空間感。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃折疊門設計廣納自然光線，提高客飯廳採光度外，亦延伸室內空間，同時飽覽元朗市中心景致。
踏入儲物房，天花配備射燈，提供充足的光綫。房間採用鏡面牆身，擴大室內空間之餘，打造型格知性格調。同時儲物房設置數層淺原木色的圓拱形置物架，放置各式各樣的書本和綠色植物，底層延展部分加上一坐墊，打造寧靜舒適的閲讀空間。
⇊The YOHO Hub II示範單位｜第8座30樓H室⇊
梗廚設計連工作平台
單位採梗廚設計，間隔方正實用連工作平台，提供寬敞的烹調空間。廚房特設雙洗滌盆設計，並選用一系列知名廚具德國品牌Siemens電器，包括抽油煙機、氣體煮食爐、蒸爐、焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃連冰箱，並配備一系列隱藏式木紋設計櫥櫃，以及珠光面白色吊櫃，提供收納空間予各式各樣的廚具。
至於工作間空間方正，同時設有鏡子提升空間感，內有一個掛牆式的酒櫃，並配上淺色木紋層架及收納式床鋪，打造空間實用感。工作間內設有洗手間，配備坐廁、洗手台以及花灑，方便住戶彈性運用，增添靈活性。
主人房設計高雅亮麗，備有偌大玻璃窗吸納自然光線。整體房間運用大地色系為主調，鋪砌複合木地板及鋪上間條紋地毯。雙人大床放在靠窗位置，床頭配備米色床頭軟墊靠枕，配上純白色床單以及深啡色抱枕及麻質床尾布，床尾的牆身一端以炭灰色富有質感的壁石畫作點綴，並掛上不規則的暖光吊燈，凸顯潮流雅緻的氣氛。雙人床底下選用鏤空設計並配備隱藏式暗燈，更顯空間感。大床的旁邊放置日系實木揭蓋式梳妝臺，旁邊亦放置金屬飾物碟，陳列各式小型擺設。旁邊亦設有落地式衣櫃，提供足夠的儲物空間，配以象牙白色綢格設計的櫃門。主人房浴室方正實用，運用大地色的基調，並鋪砌淺色雲石紋瓷磚地板及洗手盆臺面，備有浴缸、洗手盆、鏡櫃及坐廁，打造優越實用的舒適放鬆時刻；同時配備Panasonic浴室寶。
除主人房外，設計師特意將睡房1設計為客房及睡房2為兒童房。兩間睡房設計基調連貫全屋顔色主軸，睡房1方正簡潔，間隔靈巧實用，創意自由度高。單人床同樣擺放靠窗位置，採光度十足，床上同樣鋪上與主人房相同的純白色床單配上大地色系抱枕，以及乾燥玫瑰紅的麻質床尾布。床尾的牆上掛上兩種圓形創意配搭的掛牆式置物架。床邊擺放多用途書桌連珠光白漆面吊櫃以及層架，增加收納空間。
睡房2同樣貫徹大地色設計，運用一系列淺色原木家具，包括擺放配有衣櫥的單人高架床，為家中的小孩打造夢想居停，上層的單人床貼心地設置圍欄以及壁燈，創造溫馨的休息空間。床架下放置淺色籐麻質設計的衣櫥，美觀實用，左側延伸書桌，桌上擺放不同童趣的綠色裝飾，在偌大的窗戶下能夠納入充足的光綫至室內空間。
另外，浴室1間隔方正，一貫大地色系的主調，以及鋪砌色調高雅的淺色雲石紋瓷磚地板，洋溢高貴典雅的氛圍，更備有透明淋浴室、洗手盆、鏡櫃及坐廁。
「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。