The YOHO Hub II示範單位｜逾900呎三房套採大地色系為主調 打造特色閲讀空間｜多圖有片

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」設有4個連裝修及家具示範單位，涵蓋兩房及三房戶型；其中8座30樓H室，實用面積901方呎，三房一套房連儲物房及工作間連洗手間間隔，包括一個35方呎的露台及16方呎的工作平台。樓層與樓層之間的高度為3米，間隔方正實用。

單位布置以米色柔和色調為主軸，採用大量淺色原木家具，配備繁多綠色和琥珀色系藝術唯美家品，整體氛圍溫馨具格調，設計師更特意配備不同類型的長方形和圓型的家具裝飾元素擺設作點綴，打造輕奢舒適的氛圍，營造高雅時尚且舒適愜意的生活空間。

8 座 30 樓 H 室 實用面積 901 呎三房

客飯廳整體以色調柔和的大地色系為空間的基調，布局方正。地板鋪砌淺色複合木地板，露台門口位置亦鋪上人造石，呈現溫馨雅緻的風格。客飯廳玄關位置特意設計弧形隱藏式淺雲石紋置物櫃，讓住戶放置鞋或雨傘，另一側同時放置大型原木置物架，配上淺色大理石紋設計，增加收納空間。客飯廳左側放置6人長餐桌，桌上放置同色系的米灰色餐桌布以及一系列綠色餐具，配備深棕色的餐桌椅。餐桌後方牆上亦掛上不規則的鏡面以及雲石紋的藝術裝飾，餐桌旁設置落地式掛牆金屬鏡面酒櫃，多座位的設計亦方便住戶日常邀請親朋好友聚餐。

客飯廳右側位置放置白色不規則形狀的梳化，配以深啡色長方形地毯，梳化亦襯上兩個不同花紋的抱枕以及深綠色條紋毛毯，前方同樣放置不規則淺色雲石茶几，客飯廳以不規則形狀為整體設計概念。牆身亦以立體格紋的設計點綴，增添時髦感。客廳另一端選用三面白色長方形及原木圓柱合拼為牆身，内含壁燈，中間掛上圓形大鏡，更顯別緻空間感。客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃折疊門設計廣納自然光線，提高客飯廳採光度外，亦延伸室內空間，同時飽覽元朗市中心景致。

踏入儲物房，天花配備射燈，提供充足的光綫。房間採用鏡面牆身，擴大室內空間之餘，打造型格知性格調。同時儲物房設置數層淺原木色的圓拱形置物架，放置各式各樣的書本和綠色植物，底層延展部分加上一坐墊，打造寧靜舒適的閲讀空間。