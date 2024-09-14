The YOHO Hub II示範單位｜462呎兩房 打造童趣滿分兒童房(多圖有片)｜元朗新盤

單位玄關位置牆身設有深啡色鞋架方便住戶擺放室內拖鞋，另一旁則設有依牆延伸的深啡色陳列架，更可作玄關座椅，設計貼心並美觀實用。玄關位置設深灰色高身儲物櫃，附設多個層板，提供收納空間，住戶可放置鞋履及各式家居物品，更設有充電插座及置物空間，方便住戶放置零散物品，空間寸寸實用。

「The YOHO Hub II」第6座18樓D室，為兩房(開放式廚房)間隔，實用面積462方呎，包含一個22方呎露台，層與層之間的高度為3米，空間感十足。單位一室布置以杏色與啡色相互交錯為主軸，選用大量木製家具，配搭一系列特色藝術擺設及畫作點綴各個空間，顏色活潑富動力，更襯以不同藝術畫作，打造雅致時尚的居住環境。

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」推出全新第6座應市，設有5個現樓連家具示範單位，實用面積介乎462至905方呎，涵蓋兩房及三房間隔。其中18樓D室，實用面積462方呎，包含一個22方呎露台，屬兩房(開放式廚房)間隔；此戶型第6座設有140伙，實用面積介乎447至462方呎。

餐桌旁設偌大連身鏡提升室內空間感

客飯廳地板以色調素雅的淺灰色雲石紋理磚鋪砌，襯托屋內以杏色及啡色為主調的高雅家品，洋溢典雅的氛圍。客廳放置高雅的淺灰色布藝梳化，襯以黑白間條毛毯，與杏色拼黑色間條地氈相映成趣，前方擺放圓形原木茶几，牆上掛上不規則造型的灰白拼色藝術品。客廳另一旁放置一組使用不同深淺顏色的木造陳列架，架上擺放不同造型的藝術擺設、書籍及香薰，一邊更放置灰白色藝術盆栽及同色系的畫作，營造整齊歸一的藝術氣息。飯廳放置灰白色雲石檯面四人餐桌，特別配以淺灰色人造皮餐椅，桌上擺放象牙白色及銀色餐具，更以花卉作點綴。餐桌旁設有偌大連身鏡，大大提升室內空間感。

廚房呈長方形設計，工作檯面以淺色雲石紋理鋪砌，配上用料優質的灰色亮飾面拼深木紋廚櫃，提供充足的收納空間。廚房配備德國品牌 Siemens 品牌家電組合，一應俱全，並採用隱藏式設計，裝嵌於儲物櫃當中，美觀雅緻。

主人睡房以清雅的原木色調為主題

主人睡房貫徹單位以清雅的原木色調為主題，空間寬敞，偌大的玻璃窗可同時將窗外風光及自然光線引入室內，大大加強睡房空間感。睡房靠窗位置擺放一張雙人床，配襯不同花紋的深灰色抱枕及黑白間毛毯，牆身掛上同色系的黑白格藝術畫作，展現獨特型格的時尚品味。床尾位置設有木置物櫃，拉開更可存放多款書籍，櫃上面可擺放不同陳列品、香水、首飾等等，牆上更設有陳列架擺放小型盆景及畫作，點綴整個空間，雅緻實用。雙人床旁放置原木色梳妝枱，以簡約時尚的黑色吊燈作點綴，凸顯獨特時尚品味。睡房另一端擺放高身玻璃衣櫃，內設不同空間間格方便住戶擺放衣物、首飾、手袋等。

設計師悉心將睡房1打造成童趣滿分的兒童房，偌大的玻璃窗旁擺放一張單人床，床上擺放花朵圖案抱枕、黃綠色花朵造型抱枕及啡色間紋抱枕，襯以深淺啡色相間的毛毯，床邊掛上彩色旗幟，打造活潑可愛的小天地。牆身配合房間的活潑氣氛，以淺綠色為主色，床頭位置設有象牙白色陳列架供住戶擺放不同造型的裝飾品。睡房的另一則設有高身拼色衣櫃，提供儲物空間，下方拉開更可作書桌之用，配以黑白波點圓形矮凳，為房間增添幾分童趣活力。

浴室設有窗戶

浴室以低調型格設計為主軸，設有窗戶，通爽舒適，並備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備實用齊全。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃，供住戶放置洗滌用品。