The YOHO Hub II示範單位｜467呎兩房連家具 打造兒童房切合家庭客｜多圖有片

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」設有4個連裝修及家具示範單位，涵蓋兩房及三房戶型；其中8座30樓A室，實用面積467方呎，兩房間隔，包含一個22方呎的露台，樓層與樓層之間的高度為3米，空間感十足。單位布置以米色系為主要色調，選用大量木製家具，配搭一系列深淺不一的綠色家品連貫各空間，顏色跳脫富活力，更配以金屬藝術擺設，營造高雅時尚且愜意舒寧的生活。

單位客飯廳地板以色調淡雅的淺灰色雲石紋理磚鋪砌，襯托屋內以米色為主調的高雅設計。客廳放置高雅的象牙白色布藝梳化，襯以不同圖案及色系的抱枕，配上方形圖案的米色地毯，營造溫暖舒適的居住環境。客廳的另一端牆身設有置物架，另擺放原木地櫃。客廳與露台相連接，落地玻璃折疊門設計迎納自然光線，延伸室內空間。飯廳天花採用鏡面設計，配以雅緻金屬圓柱燈作點綴，並特別選以淺色原木4人餐桌，配上同樣淺木原木拼墨綠色皮革餐椅，桌上擺放淡綠色及金屬餐具，再以優雅花卉擺設作配襯。餐桌旁設置高身落地原木儲物櫃，配上鏡面及米色的雲石設計。

單位採用時尚開放式廚房設計，與飯廳營造輕鬆餐廚互動空間。廚房呈長方形設計，工作檯面以淺色雲石紋理鋪砌，配上用料優質的灰色亮飾面拼深木紋廚櫃，提供充足的收納空間。廚房配備德國品牌Siemens家電組合，並採用隱藏式設計，裝嵌於貯物櫃當中，美觀雅緻。